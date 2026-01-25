Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi - Son Dakika
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

25.01.2026 22:41
Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığını, olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığını duyurdu. Valilik, olayın ardından kaçan yüzleri maskeli iki şüphelinin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü binasının vatandaş giriş kapısı yakınlarına akşam saatlerinde el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

VALİLİK: HERHANGİ BİR HASAR YOK, MASKELİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Söz konusu gelişmeyi Diyarbakır Valiliği duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola EYP atıldığı belirtildi. Yapılan ilk incelemede, yüzleri maskeli 2 şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Aka Hanse Aka Hanse:
    provokatörler yine işbaşında ama başaramayacaklar..! 82 2 Yanıtla
    220198 220198:
    aynen oyle bizim sanatci sepet tayfasida sac ormeye devam etsin,Dertler kurtler degilki 53 2
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    birileride hediye olarak kilim alsın 13 5
  • 199596-Ud 199596-Ud:
    TÜRKİYE BÖLÜMMEZ BU ÜLKE HERKESİN HEPİMİZİN. 65 2 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    başladılar yine. 43 0 Yanıtla
  • mahmut mahmut:
    Terörsüz Türkiye'm . 18 2 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah Jorxet-6wodfo-japcah:
    Türkiyede iç savaş çıkmaz türküler Kürtler iç içe yaşıyorlar boşuna uğraşmayın siyonistler zehirden şifa bekleyin ama Türkiye karışacağını beklemeyin 3 0 Yanıtla
