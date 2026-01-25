Diyarbakır\'da İl Emniyet Müdürlüğü\'ne EYP\'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü binasının vatandaş giriş kapısı yakınlarına akşam saatlerinde el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

VALİLİK: HERHANGİ BİR HASAR YOK, MASKELİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Söz konusu gelişmeyi Diyarbakır Valiliği duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola EYP atıldığı belirtildi. Yapılan ilk incelemede, yüzleri maskeli 2 şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

