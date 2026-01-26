Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya\'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

Almanya'ya taşınan bir Türk vatandaşı, yaşadığı deneyimi anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 15 ay önce Almanya'ya geldiğini söyleyen vatandaş, bu süreçte ev ve araba sahibi olmayı başardığını ifade etti.
Daha erken taşınmadığı için pişman olduğunu belirten vatandaş, "Almanya'ya 15 ay önce geldim. Çok pişman oldum; keşke 30–40 ay önce gelseydim. 15 ayda araba, ev sahibi oldum" dedi.
Aynı mahallede yaşayan ve kendisinden yaklaşık 30 ay önce Almanya'ya taşınan bir Türk komşusunu da örnek gösteren vatandaş, komşusunun bu süre zarfında dört ev satın aldığını söyledi. Söz konusu açıklamalar sosyal medyada da gündem olurken, yurt dışında yaşam ve çalışma koşullarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
