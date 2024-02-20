Doğu Türkistan\'da dondurucu soğuk nedeniyle yüzlerce kuş öldü

guvenlik office: Kafalarını sokup birden donmuyorlar dostum. Soğuk nedeniye önce ayakları sonra vücutları donuyor . En son kafa ve boyunları kalıyor kasılmış ve donmuş vucutta boyun kafa bölgesi en son etkilenıyor uyuşan ve yavaşyavaş ölen hayvan kafası düşüyor suya sonrasında böyle bir görüntü çıkıyor ortaya ... 13 0