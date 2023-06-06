Doktordan 16 yaşındaki hastasına iğrenç taciz! 1 yıl boyunca kahvesine spermini koymuş

55 yaşındaki doktor Nicholas John Chapman, 16 yaş ve üstü bir kadını rızası olmadan cinsel tacizde bulunmakla yargılanıyor.

ALINAN ÖRNEKLERDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Gloucester Kraliyet Mahkemesi, yasal nedenlerle adı verilemeyen kurbanın, sanık tarafından kendisine verilen sıcak bir içeceği bitirdiğinde bardağının dibinde "sümüksü" bir madde bulması üzerine durumu polise bildirdiğini belirtti. Alınan numuler incelendiğinde yapışkan kıvamındaki maddenin Chapman'a ait sperm örnekleri olduğu doğrulandı.

TADINDAKİ TUHAFLIĞI FARK ETTİ

Eylül 2021'de gerçekleşen olayda 16 yaşındaki mağdur, doktorun kendisi için yaptığı kahvede tuhaf bir şey fark etmeye başladı. Ancak genç kız 1 yıl boyunca kahvedeki bu tadın ne olduğunu çözemedi. 1 yıl boyunca iğrenç tacize maruz kalan genç kız bir gün doktorun cebinde numune şişesini fark etti ve durumdan şüphelenmeye başladı. Doktorun kendisine kahve getirmesini bekleyen genç kız fincanı aldıktan sonra lavaboya döktü ve şüpheli madden numune aldı. Tacize uğrayan genç kız bu durumun 7 ya da 8 kez tekrarladığını dile getirdi.

AÇIĞA ALINDI

Bardaktan alınan numunelerin, incelenme sonucunda doktor Nicholas John Chapman' ait sperm olduğu ortaya çıktı. Pratisyen hekim işe geldiğinde tutuklandı ve iddialar ortaya çıkınca açığa alındı. Doktorun yargılanmasına devam ediliyor.