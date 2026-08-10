Dolphin Tayfunu Çin\'in Kıyılarını Vurdu

(ANKARA) - Çin'in doğu kıyılarını vuran Dolphin Tayfunu nedeniyle Şanghay'ın da aralarında bulunduğu bölgelerde 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi, yüzlerce uçuş iptal oldu. Yetkililer, tayfunun tropikal fırtına seviyesine gerilemesine rağmen çarşambaya kadar şiddetli yağış, sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıda bulundu.

Çin'de Dolphin Tayfunu'nun doğu kıyılarını vurmasının ardından Şanghay'ın da aralarında bulunduğu bölgelerde 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Şiddetli yağışlara neden olan tayfun ulaşımda da aksamalara yol açtı, yalnızca Şanghay'da yaklaşık bin uçuş iptal edildi.

Çinli meteoroloji yetkilileri, daha önce en yüksek seviyedeki kırmızı alarmı verdikleri Dolphin Tayfunu'nun tropikal fırtına seviyesine gerilediğini bildirdi. Yetkililer, fırtınanın kuzeye ilerlemesiyle çarşambaya kadar şiddetli yağış, sel ve toprak kayması riskinin devam edeceğini belirtti.

Dolphin'in saatte 150 kilometreye ulaşan azami rüzgar hızına sahip olduğu, dün yerel saatle 17.30'da Zhejiang eyaletindeki Yuhuan'a, yaklaşık bir saat sonra da Wenzhou kentine ulaştığı bildirildi.

Zhejiang'ın bazı bölgelerinde önümüzdeki günlerde 250 ila 500 milimetre yağış beklenirken, Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu ve Zhejiang eyaletleri ile Şanghay'da şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

ŞANGHAY'DA UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ, TURİSTİK NOKTALAR KAPATILDI

Şanghay'da Hongqiao ve Pudong havalimanlarında yapılması planlanan uçuşların yaklaşık yüzde 60'ı iptal edildi. Tayfun nedeniyle kentte riskli bölgelerde yaşayan 30 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yetkililer, halka açık hava faaliyetlerinden kaçınmaları çağrısında bulundu, Disneyland ve Legoland'ın bazı bölümleri ile Bund bölgesindeki bazı seyir terasları da dahil olmak üzere turistik noktalar kapatıldı.

Devlet medyasında yayımlanan görüntülerde, Şanghay'daki eski Fransız İmtiyaz Bölgesi'nde bazı işletmelerin su altında kaldığı, insanların ise ayak bileklerine kadar yükselen sularda yürüdüğü görüldü.

Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde yaklaşık 900 bin kişinin tahliye edildiği ve 1.000'den fazla acil durum barınağının açıldığı bildirildi. Taizhou kentinde ise yaklaşık 390 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Zhejiang'ın başkenti Hangzhou'da da şiddetli rüzgar ve sel sularından korunmak amacıyla sığınak arayan sürücüler için kamuya açık alanlardaki otopark ücretleri kaldırıldı.

Kıyı eyaleti Fujian'da onlarca yolcu feribotu seferi askıya alınırken, 100'den fazla açık deniz inşaat projesi durduruldu.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAYIP

Çin devlet medyası, Zhejiang eyaletinin Wenling kentinde 9 yaşındaki bir çocuğun denize sürüklenmesinin ardından kaybolduğunu bildirdi. Çinli yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybı açıklamadı. Çin devlet televizyonu CCTV, Dolphin'in Çin'e ulaşmadan önce yaklaşık 6 bin kilometre yol katettiğini ve fırtınanın ortalama bir tayfunun yaklaşık üç katı süre boyunca etkili olduğunu bildirdi.

FIRTINAYLA İLGİLİ DEZENFORMASYON

Dolphin Tayfunu'na ilişkin yanlış bilgilerin Çin'de sosyal medyada yayılması üzerine iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Devlet medyasına göre 60 yaşındaki bir kişi, tayfun sırasında Şanghay'da bir kişinin binadan düştüğünü iddia eden yapay zeka tarafından oluşturulmuş sahte bir video hazırladı. 32 yaşındaki diğer kişinin ise sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı fırtına görüntülerini yanıltıcı şekilde yeniden düzenlediği belirtildi.

DOLPHİN, FİLİPİNLER VE JAPONYA'YI DA ETKİLEDİ

Dolphin Tayfunu, Çin'e ulaşmadan önce Filipinler, Tayvan'ın kuzey kesimleri ve Japonya'nın Okinawa Adası'nda da şiddetli yağışlara neden oldu. Filipinler Sivil Savunma Ofisi, Dolphin ve diğer fırtınaların şiddetlendirdiği muson yağışları nedeniyle ülkede en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 binden fazla kişinin tahliye merkezlerine sığındığını açıkladı.

Filipinler'in kuzeyindeki Luzon bölgesinde, başkent Manila'nın da bulunduğu birçok bölgede sel meydana geldi. Afet yetkilileri, 12 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve bazı kent ve kasabalarda okulların kapatıldığını bildirdi. Kuzeydeki dağlık tatil kenti Baguio'da ise şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında üç ev zarar gördü. Beş kişi kurtarılırken, 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Japonya'nın Okinawa Adası'nda 5 yaşlı kişinin şiddetli rüzgar nedeniyle yaralandığı, bunlardan üçünün düşme sonucu yaralandığı belirtildi. Hong Kong'da ise tayfunun sıcak havayı kente taşımasının ardından pazar günü 36,9 dereceyle rekor yüksek sıcaklık kaydedildi.

Batı Pasifik'te tayfun sezonunun genellikle mayıs-ekim ayları arasında yaşandığı, bu yılın güçlü bir El Nino yılı olduğu ve bunun tayfunların daha şiddetli hale gelmesine yol açabileceği belirtildi.