Dönme dolapta ilişkiye girerken kameraya yakalandılar

Kimlikleri bilinmeyen bu çift, dönme dolaptaki arka koltuktan çekilen kameranın önünde olduklarının farkında değiller gibi görünüyor.

NE ZAMAN ÇEKİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Sahnenin yanında dijital bir Creamfields logosu görülebiliyor, ancak görüntünün çekildiği yıl kesin olarak belirlenemiyor.

FESTİVAL İKİ FARKLI MEKANDA DÜZENLENİYOR

Festival, biri kuzeydeki Cheshire'da Daresbury, diğeriyse Chelmsford'daki Hylands Park'ta olmak üzere iki farklı mekanda düzenleniyor. Bu olayın büyük ölçekli elektronik müzik etkinliğinin güney versiyonunda meydana geldiği düşünülüyor. Festivalin en son sürümü 26-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.

ÜNLÜ ŞARKICILAR SAHNEYE ÇIKIYOR

Annie Mac, Calvin Harris, Andy C, Nina Kraviz ve ShyFX gibi isimler sahne aldı. Güney etkinliği, geçen yıl 50.000'den fazla kişinin müzik dolu bir hafta sonu için Essex mekanına akın ettiğini gördü.