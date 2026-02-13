Dr. Mehmet Öz'ün Adı Epstein Belgelerinde Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Dr. Mehmet Öz'ün Adı Epstein Belgelerinde Geçti

Dr. Mehmet Öz\'ün Adı Epstein Belgelerinde Geçti
13.02.2026 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyayı sarsan Jeffrey Epstein skandalında sular durulmuyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı son arşivden, Türkiye'nin yakından tanıdığı ABD Federal Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün de adı çıktı. 2016 yılına ait gizemli e-postalar ve sansürlenen mesaj içerikleri, "Epstein-Öz" bağlantısını tartışmaların odağına taşıdı.

ABD Federal Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün, Jeffrey Epstein davasında kamuoyuna açıklanan yeni belgelerde adının geçtiği ortaya çıktı. Belgeler, Öz ve Epstein arasındaki e-posta trafiğini ve etkinlik davetlerini gün yüzüne çıkardı.

MİLYONLARCA BELGE ARASINDAN ÇIKTI

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 3 milyon sayfalık yeni Epstein arşivi, ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz ile ilgili çarpıcı detaylar barındırıyor. Belgelerdeki en dikkat çekici unsur, 1 Şubat 2016 tarihli bir e-posta.

SEVGİLİLER GÜNÜ DAVETİ

Kayıtlara göre Mehmet Öz ve eşi Liza Öz, Jeffrey Epstein'e dijital bir davetiye göndererek kendisini Sevgililer Günü kutlamasına çağırdı. "Mehmet ve Liza Öz'ün Sevgililer Günü kutlaması" konu başlığıyla iletilen mesaj, ikili arasındaki sosyal diyaloğu kanıtlar nitelikte.

SANSÜRLÜ İÇERİKLER

Dosyalarda Dr. Öz'ün adı sadece bu davetle sınırlı değil:

1 Ocak 2016: Öz adına kayıtlı bir hesaptan Epstein'a gönderilen ve konu satırı "Dr Oz" olan bir e-posta tespit edildi. Ancak bu mesajın içeriği, ABD Adalet Bakanlığı tarafından tamamen sansürlenmiş durumda.

2012 Yılı: Kimliği belirsiz bir kadından gelen "Les Mis" (Sefiller) konulu e-postada, bir etkinlik için hazırlanan "güncellenmiş evet listesi" içinde Mehmet Öz'ün adı da yer alıyor.

RESMİ BİR SUÇLAMA YOK

Yayımlanan belgeler Dr. Öz'ün Epstein ile çeşitli dönemlerde iletişim kurduğunu ve sosyal etkinliklerde adının yan yana geldiğini gösterse de, ünlü doktor hakkında şu an için herhangi bir yasa dışı faaliyet veya resmi suçlama bulunmuyor. Belgelerdeki bazı kısımların gizliliğini koruması ise tartışmaları canlı tutuyor.

Ünlüler, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dr. Mehmet Öz'ün Adı Epstein Belgelerinde Geçti - Son Dakika

37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı

23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 00:00:07. #7.11#
SON DAKİKA: Dr. Mehmet Öz'ün Adı Epstein Belgelerinde Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.