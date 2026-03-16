Dugin: Netanyahu eğer öldüyse Mesih'lerinin ortaya çıkması gerekiyor

16.03.2026 13:36
Rus stratejist Alexander Dugin, bazı dini Siyonist grupların Netanyahu'yu İsrail'in son başbakanı olarak gördüğünü ve ölümünün yalnızca siyasi değil, Mesih inancı ve kıyamet beklentisiyle ilişkilendirilebileceğini öne sürdü. Dugin "Netanyahu eğer öldüyse Mesihlerinin ortaya çıkması gerekiyor. Tarikatın kehaneti de buna benzer bir şeydi. Eğer yaşıyorsa, felç geçirmiş veya sadece yaralanmışsa, hala biraz zaman var" dedi.

Rus stratejist ve siyaset düşünürü Alexander Dugin, İsrail'deki bazı dini Siyonist çevrelerin Netanyahu'ya yönelik bakışına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dugin'e göre bu kesimler Netanyahu döneminin İsrail'in siyasi tarihindeki son liderlik dönemi olabileceğine inanıyor.

DUGİN'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Dugin, söz konusu grupların inanç sistemine göre Netanyahu Mesih'in ortaya çıkması gerektiği yönünde bir beklenti bulunduğunu öne sürdü.

"YALNIZCA BİR SAVAŞ KAYBI OLARAK GÖRÜLMEYECEK"

Rus stratejist, bu nedenle Netanyahu'nun ölümü durumunda bunun yalnızca bir savaş kaybı olarak görülmeyeceğini savundu. Dugin'e göre böyle bir gelişme bazı dini çevreler tarafından kıyamet ve Mesih inancıyla bağlantılı bir olay olarak yorumlanabilir.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Dugin'in sözleri sosyal medyada ve uluslararası siyasi yorumlarda geniş yankı uyandırırken, İsrail'deki dini Siyonist hareketlerin politik ve dini görüşleri yeniden tartışma konusu oldu.

ALEXANDER DUGİN KİMDİR?

Alexander Dugin, Rus siyaset teorisyeni, filozof ve jeopolitik stratejisttir. 1962 yılında Moskova'da doğdu. Özellikle Rusya'nın jeopolitik stratejisi, Avrasyacılık ideolojisi ve Batı karşıtı düşünceleriyle tanınır.

Dugin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'nın yeniden küresel güç olması gerektiğini savunan "Avrasyacılık" (Eurasianism) düşüncesinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Bu ideolojiye göre Rusya, Avrupa ile Asya arasında yer alan ayrı bir medeniyet ve jeopolitik merkezdir. Dugin, ABD liderliğindeki Batı düzenine karşı Rusya, Çin ve diğer Avrasya güçlerinin oluşturacağı çok kutuplu bir dünya düzenini savunur.

Akademik ve entelektüel alanda tanınmasını sağlayan en önemli eserlerinden biri "Jeopolitiğin Temelleri" (Foundations of Geopolitics) adlı kitabıdır. Bu kitap Rusya'da askeri akademilerde ve strateji çevrelerinde geniş tartışmalara yol açmıştır. Dugin, uzun yıllar Moskova Devlet Üniversitesi'nde ders vermiş ve çeşitli düşünce kuruluşlarında görev almıştır.

Batı medyasında sık sık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir ideolog olarak tanımlansa da Kremlin ile resmi bir görev ilişkisi bulunmamaktadır. Buna rağmen düşünceleri Rus milliyetçi çevrelerinde ve bazı stratejik tartışmalarda etkili olmuştur. Son yıllarda Dugin, Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve küresel güç dengeleri hakkında yaptığı sert açıklamalar ve analizlerle uluslararası kamuoyunda sık sık gündeme gelmektedir.

Politika, İsrail, Dünya, Dini, Son Dakika

