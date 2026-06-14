Eylemdeki maden işçileri ve sendika yöneticilerine silahlı saldırı girişimi iddiası

Edirne’de Özşen Madencilik işçilerinin sürdürdüğü eylemin 26'ncı gününde işçilerin aileleri eyleme destek ziyaretinde bulundu.

İŞÇİLERE VE SENDİKA YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI İDDİASI

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, yeraltında bulunan madencilerin durumunu sormak için madenci eşlerinin idare binasına yönelmesinin ardından işçilere ve sendika yöneticilerine yönelik saldırı girişimi yaşandığını ileri sürdü. Saldırıda sendika yöneticileri Kemal Yılmaz ve Barış Altın'ın hedef gösterildiğini iddia eden Aksu, iki ayrı silahtan üç el ateş edildiğini aktardı.

"İNSANLARI KORKUTARAK HAKKINDAN VAZGEÇİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Aksu, şunları kaydetti: "Özşem maden direnişinin 26. günündeyiz. Bugün yeraltında olan arkadaşlarımızın akıbetini sormak için madenci çocukları ve eşleri buradalar. Oldukça kalabalık durumdayız. Madenci eşleri idare binasına eşlerinin akıbetini sormak üzere yönelince arka taraftan işçilere yönelik iki ayrı yerde işçilere ve sendika yöneticilerimiz Kemal Yılmaz'a ve Barış Altın'a özellikle hedef göstererek bir yönelme var, saldırma var. Ardından da üç el, iki ayrı silahtan kurşun çıkıyor. İşçilerin parasını vermemek için devletin tüm kurumlarını manipüle ederek, valiliği, kaymakamlığı arkasına alarak işçilerin hak almasını engellemeye dönük her tür yalanı, manipülasyonu geliştirerek çare üretemeyen patron Bekir Kiremitçi en sonunda çoluğun, çocuğun, işçinin üzerine silahla saldırarak, ateş ederek, insanları korkutarak hakkından vazgeçireceğini düşünüyor. Bizi böyle susturacağını, evimize göndereceğini düşünüyor olabilir. Ama biz zaten ölümden korksak yer altına girmezdik. Biz zaten her gün ölümle yüz yüze, boyun boyuna, karşı karşı yaşayan insanlarız.

"İŞÇİLERİN, KADINLARIN, ÇOCUKLARIN ÜZERİNE KURŞUN SIKIYORLAR"

Eğer sendikamız açısındansa bu şey; zaten şunu söyleriz hep her yerde: Kurşunsanız sıkarsınız, bıçaksanız sokarsınız ama ne kurşun ne bıçak sizi işçinin güçlü kollarından kurtaramaz. 100'ün üzerinde şahit var, herkes gördü olayı. Adem Kiremitçi, Beşir Bakar, buranın yöneticileri Nusret Bey, Bekir Bey doğrudan insan öldürmek üzere çocuk, kadın ve madencinin üzerine iki ayrı silahtan üç kez ateş ettiler ve fiziki saldırıya yeltendiler. Dolayısıyla kaymakamlığı, jandarma yetkililerini, olayı objektif, sorunları yargılayarak gözaltına alıp tutuklayarak işleme konulmasını...

Vali Bey apar topar bizden, işçilerden temsilci istiyor. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün bu olaydan sonra istiyor. Valiliği hem genel başkan hem ben defaen aradık. Kaymakamla doğrudan hemen görüşme yaptım. Bu sorunu çözün. Bu sorunda inisiyatif alın. Ama izlediler. Bizim, Cumhurbaşkanına işçi arkadaşların taleplerini iletmesini uyduruk gerekçelerle yasakladılar.. İki tane madenciyi gözaltına aldılar. Şimdi bundan cesaret alanlar işçilerin, kadınların, çocukların üzerine kurşun sıkıyorlar.”