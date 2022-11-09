Düğün törenlerinde son dönemde yapılan ilginç ve sert şakalara bir yenisi daha eklendi. Yurtdışında gerçekleştirilen bir düğün sırasında kaydedilen görüntüler TikTok üzerinden paylaşıldı.
Damat, düğün pastasından aldığı parçayı üzerine gittiği gelinin yüzüne vurdu. Pastadan kaçmak isteyen gelin ise dengesini kaybetmesiyle birlikte duvara çarptı.
Video kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu şakaların artık cıvıklaştığını dile getirirken, eleştirilere yanıt veren gelin ise eşinin kötü bir niyeti olmadığını ve şakayı eğlenceli bulduğunu söyledi.
Son Dakika › Dünya › Düğünde damadın geline yaptıkları tepki topladı! Videoyu izleyenler ne tepki vereceklerini şaşırdı - Son Dakika