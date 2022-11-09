Düğünde damadın geline yaptıkları tepki topladı! Videoyu izleyenler ne tepki vereceklerini şaşırdı - Son Dakika
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Düğünde damadın geline yaptıkları tepki topladı! Videoyu izleyenler ne tepki vereceklerini şaşırdı

09.11.2022 10:43

Düğünde damadın pastayı aldıktan sonra gelinin yüzüne fırlatması, bu esnada kadının da dengesini yitirerek yere düşmesi büyük tepki topladı. Olayın büyümesinden sonra açıklama yapan gelin, eşinin kendisine şaka yaptığını ve eğlenceli olduğunu söyledi. Fakat sosyal medya kullanıcıları gelinle aynı fikri paylaşmadı.

Düğün törenlerinde son dönemde yapılan ilginç ve sert şakalara bir yenisi daha eklendi. Yurtdışında gerçekleştirilen bir düğün sırasında kaydedilen görüntüler TikTok üzerinden paylaşıldı.

PASTAYI GELİNİN SURATINA VURDU

Damat, düğün pastasından aldığı parçayı üzerine gittiği gelinin yüzüne vurdu. Pastadan kaçmak isteyen gelin ise dengesini kaybetmesiyle birlikte duvara çarptı.

VİDEOYU İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Video kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu şakaların artık cıvıklaştığını dile getirirken, eleştirilere yanıt veren gelin ise eşinin kötü bir niyeti olmadığını ve şakayı eğlenceli bulduğunu söyledi.

YORUMLAR
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Damatlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Düğünde damadın geline yaptıkları tepki topladı! Videoyu izleyenler ne tepki vereceklerini şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğünde damadın geline yaptıkları tepki topladı! Videoyu izleyenler ne tepki vereceklerini şaşırdı - Son Dakika
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