Düğünden görüntüler ortaya çıktı! Irak'ta 113 kişinin öldüğü yangın böyle başlamış

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda havai fişeklerden kaynaklı olarak çıkan yangında en az 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı. Düğün salonunu küle çeviren yangının başlama anı görüntüleri de ortaya çıktı. İnternete düşen videoda gelin ve damadın dans ettikleri sırada havai fişeklerin harekete geçmesi sonrası salonda yangın çıktığı görülüyor.
Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 113 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 150'ye çıktığı belirtildi.
Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.
Öte yandan düğün salonunu küle çeviren yangının başlama anı görüntüleri ortaya çıktı. İnternete düşen videoda gelin ve damadın dans ettikleri esnada salonda patlayan havai fişeklerin etkisiyle yangının çıktığı anlar yer alıyor.Son Dakika: Irak'ta bir düğün salonunda yangın! En az 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı
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