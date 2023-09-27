Düğünden görüntüler ortaya çıktı! Irak'ta 113 kişinin öldüğü yangın böyle başlamış

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda havai fişeklerden kaynaklı olarak çıkan yangında en az 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı. Düğün salonunu küle çeviren yangının başlama anı görüntüleri de ortaya çıktı. İnternete düşen videoda gelin ve damadın dans ettikleri sırada havai fişeklerin harekete geçmesi sonrası salonda yangın çıktığı görülüyor.

113 KİŞİ ÖLDÜ, 150 KİŞİ YARALANDI

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 113 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 150'ye çıktığı belirtildi.

DÜĞÜN SALONUNDA 800 KİŞİ BULUNUYORDU

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI BÖLGEYE GİTTİ

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.

DÜĞÜN SALONUNDAKİ YANGIN BÖYLE BAŞLAMIŞ

Öte yandan düğün salonunu küle çeviren yangının başlama anı görüntüleri ortaya çıktı. İnternete düşen videoda gelin ve damadın dans ettikleri esnada salonda patlayan havai fişeklerin etkisiyle yangının çıktığı anlar yer alıyor.