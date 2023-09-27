Düğünden görüntüler ortaya çıktı! Irak'ta 113 kişinin öldüğü yangın böyle başlamış - Son Dakika

Düğünden görüntüler ortaya çıktı! Irak'ta 113 kişinin öldüğü yangın böyle başlamış

Son Güncelleme: 27.09.2023 09:10

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda 113 kişinin hayatını kaybettiği yangının başlama anı görüntüleri ortaya çıktı. İnternete düşen videoda gelin ve damadın dans ettikleri sırada havai fişeklerin patlaması sonrası tavanda yangın çıktığı anlar yer alıyor.

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda havai fişeklerden kaynaklı olarak çıkan yangında en az 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı. Düğün salonunu küle çeviren yangının başlama anı görüntüleri de ortaya çıktı. İnternete düşen videoda gelin ve damadın dans ettikleri sırada havai fişeklerin harekete geçmesi sonrası salonda yangın çıktığı görülüyor.

113 KİŞİ ÖLDÜ, 150 KİŞİ YARALANDI

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 113 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 150'ye çıktığı belirtildi.

Düğünden görüntüler ortaya çıktı! Irak'ta 113 kişinin öldüğü yangın böyle başlamış

DÜĞÜN SALONUNDA 800 KİŞİ BULUNUYORDU

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Düğünden görüntüler ortaya çıktı! Irak'ta 113 kişinin öldüğü yangın böyle başlamış

İÇİŞLERİ BAKANI BÖLGEYE GİTTİ

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.

Düğünden görüntüler ortaya çıktı! Irak'ta 113 kişinin öldüğü yangın böyle başlamış

DÜĞÜN SALONUNDAKİ YANGIN BÖYLE BAŞLAMIŞ

Öte yandan düğün salonunu küle çeviren yangının başlama anı görüntüleri ortaya çıktı. İnternete düşen videoda gelin ve damadın dans ettikleri esnada salonda patlayan havai fişeklerin etkisiyle yangının çıktığı anlar yer alıyor.

Son Dakika: Irak'ta bir düğün salonunda yangın! En az 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı

Musul, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Düğünden görüntüler ortaya çıktı! Irak'ta 113 kişinin öldüğü yangın böyle başlamış - Son Dakika


Son Dakika
10:12 Karabağ'a düzenlenen antiterör operasyonunda 192 Azerbaycan askeri şehit düştü
10:11 Dolar yükselmeye devam ediyor! Kur 27,30 liradan işlem görüyor
10:02 A Milli Takım'dan gönderilir gönderilmez kendine kulüp buldu! Kadın futbolunda boy gösterecek
09:32 Türkiye'yi kana bulayacaktı! PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk, Irak'ta öldürüldü
09:31 Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi
09:28 Yağışlı hava geliyor! Meteoroloji saat verip İstanbulluları uyardı
09:25 Sahalara dönmeye hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e Alaba moral verdi
08:52 Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off sistemine geçilmesine destek verdi: Başka çare yok
08:46 Çağatay Ulusoy yine imaj değiştirdi! Yeni hali sevenlerini ikiye böldü
08:41 Işık ihlali yapan kamyon, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 10:30:05. #1.12#
SON DAKİKA: Düğünden görüntüler ortaya çıktı! Irak'ta 113 kişinin öldüğü yangın böyle başlamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement