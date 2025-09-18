Dumanlar bu kez İsrail'den yükseldi! Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Dumanlar bu kez İsrail'den yükseldi! Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı

Haberin Videosunu İzleyin
Dumanlar bu kez İsrail\'den yükseldi! Netanyahu\'yu dumura uğratan saldırı
18.09.2025 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dumanlar bu kez İsrail\'den yükseldi! Netanyahu\'yu dumura uğratan saldırı
Haber Videosu

Başta Gazze olmak üzere Yemen ve Lübnan'a da saldırılar düzenleyen İsrail, Yemen'denateşlenen kamizake İHA ile vuruldu. Hava savunmasını aşan İHA Eliat'ta bir otele isabet etti.

İsrail'in Eilat kentine yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısı hava savunmasını aşarak bir otele isabet ederken; saldırı sonrası büyük panik yaşandı.

Başta Gazze Şeridi olmak üzere Yemen ve Lübnan'a saldırılar düzenleyen ve adeta terör estiren İsrail, şok bir saldırıya uğradı.

O KENTİ VURDULAR

İsrail'in Eilat kentine İHA saldırısı düzenlendi. Kentte siren sesleri yükselirken, İsrailliler korku ve panikle kaçmaya başladı.

OTELE İSABET ETTİ

İsrail ordusu, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı. İHA bölgede bulunan bir otelin girişinin yakınına düşerken, küçük çaplı yangına neden oldu. Ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti.

SALDIRI YEMEN'DEN GELDİ

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor. -

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Politika, Güvenlik, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dumanlar bu kez İsrail'den yükseldi! Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural geri döndü İşte anlaştığı kulüp Yılmaz Vural geri döndü! İşte anlaştığı kulüp
Bulgaristan’da nüfus alarmı: Eve dönene binlerce Euro’luk destek Bulgaristan'da nüfus alarmı: Eve dönene binlerce Euro'luk destek
Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
Suudi Arabistan ile Pakistan arasında tarihi savunma anlaşması Suudi Arabistan ile Pakistan arasında tarihi savunma anlaşması
Anadolu’nun tapusu burada alındı 849 yıldır kayıp olan Miryekefalon Kalesi’nin yeri bulundu Anadolu'nun tapusu burada alındı! 849 yıldır kayıp olan Miryekefalon Kalesi'nin yeri bulundu
FED’in faiz kararına piyasalardan ilk tepki Altın fırladı, dolar düştü FED'in faiz kararına piyasalardan ilk tepki! Altın fırladı, dolar düştü

19:46
Ali Koç’tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
17:48
İlber Ortaylı’dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
17:44
YSK yarın CHP’de Olağanüstü Kurultay gündemiyle toplanacak
YSK yarın CHP'de Olağanüstü Kurultay gündemiyle toplanacak
17:42
Jose Mourinho, Benfica’da İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
Jose Mourinho, Benfica'da! İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
17:37
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
17:29
ABD Başkanı Trump’tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 19:54:24. #7.12#
SON DAKİKA: Dumanlar bu kez İsrail'den yükseldi! Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.