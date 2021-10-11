Afganistan'dan çekilme sonrası ABD heyeti ile Taliban ilk kez yüz yüze görüştü

ABD, birliklerinin Ağustos ayında Afganistan'ı terk etmesinin ardından Taliban yöneticileriyle ilk kez bir yüz yüze toplantı gerçekleştirdi.

Taliban yöneticileri, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan toplantı sonrasında yaptıkları açıklamada, ABD'nin Afganistan'a yönelik insani yardım sağlamayı kabul ettiğini söyledi.

Görüşmelerde insani yardım meselesinin haricinde ABD vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesi ve radikal örgütler de konuşuldu.

ABD'li yetkililer görüşmeleri "samimi ve profesyonel" olarak nitelendirirken, Taliban'ın sadece sözleriyle değil, atacağı adımlarla da değerlendirileceğini ifade etti.

ABD, toplantının Taliban'ın tanınması anlamına gelmediğini yineledi.

Taliban tarafından Pazar gecesi yayımlanan açıklamada ise "ABD temsilcileri, Afgan halkına insani yardım yapacaklarını ve diğer insani yardım kuruluşlarının yardım ulaştırması için de zemin sağlayacaklarını belirtti" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Taliban'ın "hayırsever gruplarla yardımları şeffaf bir şekilde insanlara ulaştırmak için iş birliği yapacağı ve yabancıların hareketlerini kolaylaştıracağı" belirtildi.

Ancak ABD, Taliban'ın yardım talebini henüz resmi olarak doğrulamadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, daha fazla ayrıntı vermeksizin iki tarafın "Afgan halkına yönelik insani yardım sağlanması" konusunu görüştüklerini söyledi.

Price, "ABD heyeti toplantıda güvenlik ve terör endişelerini dile getirdi. Ayrıca görüşmelerde, ABD vatandaşları, diğer yabancılar ve Afganlar için güvenli çıkışlarının sağlanmasına ve kız çocukları ile kadınların topluma katılımı da dahil olmak üzere insan haklarına odaklandı" dedi.

Görüşmeler Afganistan'ın, yardım çalışanlarının da korkularına neden olan bir insani krizle karşı karşıya kaldığı bir süreçte yapıldı.

BM Genel Sekreteri António Guterres, geçen ay Cenevre'de yaptığı konuşmada, yoksulluğun arttığı ve kamu hizmetlerinin çökmeye yakın olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Dünya Bankası verilerine göre, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 40'ı yardımlar oluşturuyor.

ABD, Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkenin merkez bankası varlıklarının 10 milyar dolarını dondurdu.

BBC muhabiri Jeremy Bowen'in bildirdiğine göre, Kabil'deki yoksullar için öncelik açlıktan kurtulmak.

Katar'daki toplantıda Taliban, IŞİD-Horasan'ın faaliyetleriyle mücadele konusunda Washington ile işbirliğini reddetti.

Taliban'ın Katar'daki sözcüsü Süheyl Şahin, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada IŞİD-Horasan tehdidini kendi başlarına ele alabileceklerini söyledi.

IŞİD-Horasan'ın Cuma günü Kunduz kentindeki Şiilere ait bir camiyi hedef aldığı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bu ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesinin ardından gerçekleşen en kanlı saldırı.