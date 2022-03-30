Dünya Bankası, Taliban'ın kız okullarını açmaması nedeniyle Afganistan'daki projelerini dondurdu - Son Dakika
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BBC

Dünya Bankası, Taliban'ın kız okullarını açmaması nedeniyle Afganistan'daki projelerini dondurdu

30.03.2022 12:17
Dünya Bankası, Taliban'ın kız okullarını açmaması nedeniyle Afganistan'daki projelerini dondurdu

Dünya Bankası, Taliban'ın orta dereceli kız okullarını açmaması üzerine Afganistan'daki 600 milyon dolarlık dört ayrı projesini durdurduğunu açıkladı.

Dünya Bankası, Taliban'ın orta dereceli kız okullarını açmaması üzerine Afganistan'daki 600 milyon dolarlık dört ayrı projesini durdurduğunu açıkladı.

Dünya Bankası'nın durdurduğu projeler eğitim, sağlık ve tarımı desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlıyordu.

Daha önce Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, projelerde "büyük ağırlıkla kız çocukları ve kadınların yardımlardan faydalanmasına odaklanıldığı" kaydedilmişti.

Okul kapısından geri döndüler

Taliban aylar süren kısıtlamalardan sonra geçen hafta, orta dereceli kız okullarını açmaktan vazgeçmiş ve önceden haberdar olmayan kız çocukları o gün okul kapılarından geri çevrilmişlerdi.

Taliban yönetimi o gün yaptığı açıklamada, okulların, kız öğrencilerin üniformalarının "Şeriat hukuku ve Afgan geleneklerine" uygun bir şekilde düzenlenmesinden sonra açılacağını söylemişti.

Okulların açılmaması uluslararası düzeyde kınanmış ve başkent Kâbil'de de okulların yeniden açılması talebiyle Eğitim Bakanlığı yakınlarında bir protesto gösterisi yapılmıştı.

Durdurulan projeler neydi?

Dünya Bankası'nın durdurduğu projeler kadınlar ve kız çocuklarının Afganistan'daki temel hizmetlerden erkeklerle eşit düzeyde yararlanabilmesini hedefliyordu.

Bu çalışmalar geçen yıl Taliban Afganistan'ın yönetimini ele geçirildiğinde dondurulmuş olan Afganistan Yeniden Yapılandırma Fonu (ARTF) tarafından finanse edilecekti.

Ayın başlarında Dünya Bankası, eğitim, tarım ve sağlık da dahil bazı alanlardaki acil ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla fonun 1 milyar dolardan fazla bir kısmının kullanımına onay vermişti.

Projelerde kullanılacak para Taliban'a verilmeyecek onun yerine Birleşmiş Milletler kurumları ve yardım kuruluşları eliyle kullanılacaktı.

1 Mart tarihinde bir açıklama yapan Dünya Bankası, "İlk adım olarak Afganistan Yeniden Yapılandırma Fonu bağışçıları eğitim, sağlık, tarım sektörlerinde ve toplumsal gelir sağlayıcı yaklaşık 600 milyon dolarlık dört projeye karar verecek" demişti.

Bu 600 milyon dolarlık ilk yardımı, koşullar elverdikçe ilave yatırımların izleyeceği kaydedilmişti.

Yardımın önü açılabilir mi?

BBC'nin aldığı bilgiye göre, projelerin yeniden başlaması için bankanın, hedeflerine ulaşabileceğine kanaat getirmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz Cuma günü, İngiltere ve ABD dahil 10 ülkeden yetkililer tarafından yapılan ortak bir açıklamada Taliban'ın tutumu "ciddi şekilde rahatsız edici" diye nitelendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Taliban ile Katar'da yapılması planlanan görüşmeleri iptal ettiğini açıkladı.

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Dünya Bankası, Afganistan, Taliban, Okul, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya Bankası, Taliban'ın kız okullarını açmaması nedeniyle Afganistan'daki projelerini dondurdu - Son Dakika

BBC

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