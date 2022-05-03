Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Elleri arkadan bağlı toprağa gömülü halde bulundular! - Son Dakika

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda 2 ay geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı ve müzakere heyeti üyesi Mykhailo Podolyak, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla tüm dünyayı derinden sarstı.

"ŞU ANDA BU TÜR KAÇ SUÇ VAR?"

Podolyak görsellerle birlikte "Kırık tırnaklar. Bağlı eller. Kiev bölgesine bağlı Kalynivka köyünde 2 sivile ait başka bir mezar daha bulundu. Şu anda işgal altındaki topraklarda bu tür kaç suç var?" açıklamasını yaptı. Kalynivka köyünde toprağa elleri bağlı bir şekilde gömülen kişilerden bir tanesinin kadın olduğu anlaşıldı.