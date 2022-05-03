Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Elleri arkadan bağlı toprağa gömülü halde bulundular! - Son Dakika
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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Elleri arkadan bağlı toprağa gömülü halde bulundular!

03.05.2022 21:02

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken ülkeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, elleri bağlanmış ve toprağa gömülmüş iki Ukraynalının fotoğraflarını paylaştı. Görüntü, tüm dünyada tepkiyle karşılandı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda 2 ay geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı ve müzakere heyeti üyesi Mykhailo Podolyak, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla tüm dünyayı derinden sarstı.

"ŞU ANDA BU TÜR KAÇ SUÇ VAR?"

Podolyak görsellerle birlikte "Kırık tırnaklar. Bağlı eller. Kiev bölgesine bağlı Kalynivka köyünde 2 sivile ait başka bir mezar daha bulundu. Şu anda işgal altındaki topraklarda bu tür kaç suç var?" açıklamasını yaptı. Kalynivka köyünde toprağa elleri bağlı bir şekilde gömülen kişilerden bir tanesinin kadın olduğu anlaşıldı.

Podolyak, elleri bağlı gömülen Ukraynalıların görsellerini paylaştı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Elleri arkadan bağlı toprağa gömülü halde bulundular! - Son Dakika


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