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Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı - Son Dakika

Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı

20.10.2021 12:36

Sosyal medyada viral olan video, tüm dünyanın gündemine oturdu. Söz konusu videoda, kurt adam olduğu öne sürülen canlının kameralara saldırdığı görülüyor. Konuyla ilgili birçok fikir ortaya atıldı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video, tartışmalara yol açtı. Connor isimli kullanıcı tarafından 15 Ekim tarihinde sisteme yüklenen videoda, büyük kıllı bir yaratık görülüyor. Videoyu izleyen bazı kişiler, bunun bir koca ayak olduğu yorumunda bulundu.

KURT ADAM OLDUĞUNU SAVUNANLAR VAR

Video ile ilgili bir diğer görüş ise görüntülerdeki canlının kurt adam oldu. Ormanda kaydedilen görüntülerde, yaratığın kendisini çeken kameraya doğru yöneldiği ve ardından saldırıya geçtiği görülüyor.

"DEĞİŞİM GEÇİRMİŞ GORİL DE OLABİLİR"

Hayvanla ilgili görüşler bunlarla da sınırlı değil. TikTok kullanıcıları, anormal bir durumun olmadığını ve görüntülerdeki canlının "değişim geçirmiş bir goril" olabileceğini savundu. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren videoyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı

15 Ekim, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • ÜMİT KESKİN: Kapan kurun yakalayın şunu sonra götürün bi traş ettirin ele güne karşı bu ne lan böyle ayıptır kameralar önünde olacak iş mi üstü başını giydirin koyun cebine 3 5 kuruş milletin bahcesine girip çıkmasın Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı - Son Dakika
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