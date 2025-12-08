Başkonsolos Fatma Taşan-Cebeci: "Her Sağlıklı Birey Engelli Adayıdır" - Son Dakika
Dünya

Başkonsolos Fatma Taşan-Cebeci: "Her Sağlıklı Birey Engelli Adayıdır"

08.12.2025 01:22  Güncelleme: 07:58
Almanya'nın Nürnberg kentinde Türk-Alman Engelliler Entegrasyon Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladı. Etkinliğe birçok siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG)Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Türk-Alman Engelliler Entegrasyon Derneği (TİM), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Fürth Firstclass Event Halle'de "Sevgi ile engelleri kaldırmaya var mısınız?" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Farkındalık oluşturmayı, toplumsal kabulü güçlendirmeyi ve engelleri kaldırmayı amaçlayan etkinliğe Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan-Cebeci, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Bavyera Eyalet Milletvekili Arif Taşdelen, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı'nı temsilen Belediye Meclis Üyesi Aynur Kır, TİM'in kurucusu ve onursal başkanı Kamile Erdemir, TİM Başkanı Dr. Osman Öksüzoğlu, DİTİB Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacılıoğlu, Fürth DİTİB Başkanı Refet Avcı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"TİM, farklı milletlerden bireyler için bir buluşma merkezi"

Etkinlikte konuşan TİM Başkanı Dr. Osman Öksüzoğlu, 1986 yılında kurulan derneğin engelliler ve ailelerine çok dilli danışmanlık hizmeti sunduğunu belirtti. Derneğin sağlık, sosyal katılım, göç, engellilik ve yaşlılık alanlarında çalışmalar yürüttüğünü aktaran Öksüzoğlu, gönüllü faaliyetleri de teşvik ettiklerini anlattı.

TİM'in kadınlar için bisiklet ve jimnastik kursları, zumba, hafıza eğitimi, örgü ve dantel kursları gibi çeşitli etkinlikler düzenlediğini belirten Öksüzoğlu, çocuk korosu, halk oyunları ve "Bir Konu Bir Konuk" gibi programlarla da toplumsal birlikteliğe katkıda bulunduklarını söyledi.

Dernek,  "Engellilerin Uçuş Hakları" ve "Bakım Sigortası" gibi bilgilendirici toplantılar da gerçekleştiriyor.

Başkonsolos Taşan-Cebeci: "Asıl büyük engel sevgisizliktir"

Etkinlikte konuşan Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan-Cebeci, hayatın öngörülemezliğine işaret ederek, "Hiçbirimizin garantisi yok ve yarın ne yaşayacağı belli değil. Bu nedenle her sağlıklı birey aslında bir engelli adayıdır. Unutulmamalıdır ki asıl büyük engel sevgisizliktir" dedi.

Aynur Kır: "Nürnberg'de eşitlik ve erişilebilirlik önceliktir"

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König'i temsilen konuşan Belediye Meclis Üyesi Aynur Kır, kentin uzun yıllardır "İnsan Hakları Şehri" kimliğini taşıdığını hatırlatarak, "Bu kimlik, herkesin eşit şekilde yaşamın içinde yer alabilmesi gerektiğini vurgular. Dünya Engelliler Günü de eşitlik, katılım ve erişilebilirliğin önemini hatırlatan bir gündür" dedi.

Kır, engellerle karşılaşan bireylerin yaşamını kolaylaştırmanın belediyenin, toplumun ve sivil kuruluşların ortak görevi olduğunu söyledi. Kır, TİM'in çalışmalarıyla kentte dayanışmayı güçlendirdiğini ve birçok kişiye destek olduğunu kaydetti.

Müzik ve halk oyunları geceye renk kattı

Etkinlikte Fürth Müzik Okulu Müdürü Robert Wagner'in öğrencileri tarafından sunulan müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Nürnberg Türk Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterileri ve mahalli sanatçı Serap Başaran'ın sahne performansı davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Program kapsamında TİM yöneticileri, katkılarından dolayı Başkonsolos Fatma Taşan-Cebeci'ye plaket takdim etti. Etkinlikte "TİM" yazılı pasta kesildi.

Kaynak: ANKA

Dünya Engelliler Günü, Sivil Toplum, Nürnberg, Almanya, Aralık, Dünya, Son Dakika

