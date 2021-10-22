Üye Girişi
Evergrande: Çin'in emlak devinin hisseleri borç faizini ödediği haberi sonrası yükseldi - Son Dakika
BBC

Evergrande: Çin'in emlak devinin hisseleri borç faizini ödediği haberi sonrası yükseldi

22.10.2021 11:34
Evergrande: Çin'in emlak devinin hisseleri borç faizini ödediği haberi sonrası yükseldi

Çin medyası, dev emlak şirketi Evergrande'nin vadesi gelen borç faizini ödediğini bildirdi.

Çin medyası, dev emlak şirketi Evergrande'nin vadesi gelen borç faizini ödediğini bildirdi. Haber sonrası Evergrande hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 6 değer kazandı.

Geçen ay 83,5 milyon dolarlık faiz ödemelerini yapamayınca şirkete 30 gün ek süre verilmişti ve bu süre 23 Ekim Cumartesi günü doluyordu.

Reuters haber ajansına göre şirket Cuma günü itibarıyla ödemesini yapmayı başardı.

Eğer ödeme yapılamasaydı, şirket resmen iflas sürecine girecekti.

Fakat şirketin sorunlarının çözüldüğünü söylemek için henüz erken görünüyor.

Evergrande'nin toplam 300 milyar doları aşan borcu var ve önümüzdeki haftalarda yeni ödemeler yapması gerekiyor.

Şirketin hisseleri bir gün önce, gayrimenkul hizmetlerinin bir kısmının satışı için yapılması beklenen anlaşmanın iptal olduğu haberleri üzerine hızla düşmüştü.

Çin'in bir diğer gayrimenkul şirketi Hopson'un, Evergrande'ye bağlı emlak şirketinin yüzde 51 hissesini 2 milyar 600 milyon dolar karşılığında alması bekleniyordu.

Fakat her iki şirket de koşullar üzerinde anlaşamadıkları için sözleşmenin yapılamadığını açıklamıştı.

Kısa vadeli ferahlama

Evergrande'nin bugün yaptığı bildirilen faiz ödemesinin yatırımcıların uzun vadeli kaygılarını gidermesi güç.

Şirket bu ödemeyi gerçekten yapmışsa bile, bu sadece kısa vadeli bir ferahlama getirecek.

Gelecek hafta Evergrande'nin 47,5 milyon dolarlık bono (borçlanma) faizi ödemesi daha var.

Şirketin 300 milyar doları aşan borçlarının ödenmesi giderek daha zor görünüyor.

Şirketin pasif borçlar toplamı, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sine eşit.

Yorumcular dev gayri menkul şirketinin ayakta kalabilmek için bir yeniden yapılanmaya gitmesi ya da Çin hükümeti tarafından kurtarılması gerektiğini söylüyorlar.

Şirket batarsa, Çin, bölge ve dünya ekonomileri üzerinde çok büyük olumsuz etkiler yaratmasından kaygı duyuluyor.

Gayrimenkul sektöründeki dev borçlanma düzeyinden endişelenen Çin, geçen yıl yabancı yatırımcılardan borçlanma oranlarını sınırlamış, bu da Evergrande'nin sıkıntıya düşmesine sebep olmuştu.

Evergrande: Çin'in emlak devinin hisseleri borç faizini ödediği haberi sonrası yükseldi
Evergrande: Çin'in emlak devinin hisseleri borç faizini ödediği haberi sonrası yükseldi
Evergrande: Çin'in emlak devinin hisseleri borç faizini ödediği haberi sonrası yükseldi
Evergrande: Çin'in emlak devinin hisseleri borç faizini ödediği haberi sonrası yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti, Gayrimenkul, Emlak, Borç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evergrande: Çin'in emlak devinin hisseleri borç faizini ödediği haberi sonrası yükseldi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz 11:35 Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular 11:15 Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek 11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi 11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir 10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor 10:24 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? 09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu 08:42 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu

Son Dakika Haberleri
11:35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
11:34 Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz
11:32 Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı
11:13 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı         
11:32
19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü         
11:13
Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar         
10:03
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Türk İHA'larına talep yağıyor! İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi Türk İHA'larına talep yağıyor! İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi         
00:58
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 11:45:52. #1.13#
SON DAKİKA: Evergrande: Çin'in emlak devinin hisseleri borç faizini ödediği haberi sonrası yükseldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement