Dünya yok olunca hepimiz tek bir yere taşınacağız! Araştırmacılar 'Son artık çok yakın' diye uyarıyor

Dünyada son yıllarda yaşanan doğal afetler, küresel ısınmanın artması, doğa kirlikleri ve gıda krizleri bilim insanlarını daha fazla araştırma yapmaya yönlendiriyor. Ancak bu araştırmalardan istenilen sonuçlar elde edilemiyor. Son dönemde yapılan araştırmalara göre dünyadaki kaynaklar hızla tükeniyor, üstelik nükleer kıyamet senaryoları da giderek hız kazanmaya devam ediyor. Ancak tüm bunlara rağmen insanlık yeni senaryoyu hazırladı. İddiaya göre olası bir kitlesel yok oluşta insanlar Satürn'ün en büyük uydusu Titan'a yerleşecek.

TİTAN NEREDE?

Satürn'ün uydusu olan Titan, Güneş Sistemi'ndeki ikinci en büyük uydudur. (Birincisi ise Jüpiter'in uydusu Ganymede) Titan da, Ganymede gibi Merkür'den biraz daha büyüktür. Büyük oranda azottan oluşan ve Güneş Sistemi'ndeki diğer uyduların hiçbirinde böylesine kalın olmayan atmosferinin, Dünya'nın ilk zamanlarındaki atmosferine benzediği düşünülmektedir.

CANLI VARLIĞI ARAŞTIRILIYOR

NASA'nın Dragonfly misyonu kapsamında gönderilmesi planlanan uzay aracı Titan'da canlıların olabileceği olasılığını araştırılıyor. Titan'daki su kütlelerinde ise (metan sıvısından okyanuslar, göller ve denizler) deniz canlıların bulunma ihtimali araştırılmaktadır. Daha önce yapılan araştırma verilerince Titan'ın okyanuslarında bakterilerin var olabileceği bir ortamın olduğu düşünülmektedir.

DÜNYA YOK OLURSA İNSANLAR ORAYA KAÇACAK

İşte dünyanın yok olması durumunda hazırlanan senaryoya göre bilim insanları Titan'a yerleşerek yaşamına orada devam edecek. Bu iddia bilim kurgu filmlerinde de sık sık işleniyor.