İngiliz milletvekili David Amess seçmenleriyle görüşürken bıçaklandı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekili Sir David Amess seçmenleriyle görüşürken bıçaklandı. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Essex bölgesi polisi, Leigh-on-Sea semtinde bıçaklı saldırı ihbarının öğle saatlerinde geldiğini, olay yerinde bir bıçak bulduklarını söyledi.
69 yaşındaki Amess, Southend West bölgesinden milletvekili seçildi. Amess saldırı sırasında Belfairs'te bir kilisede seçmenleriyle görüşüyordu.
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