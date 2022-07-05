Dünya, İspanya Başbakanı Sanchez'in skandal hareketini konuşuyor! Siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini sildiği anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Dünya, İspanya Başbakanı Sanchez'in skandal hareketini konuşuyor! Siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini sildiği anlar kameralara yansıdı

05.07.2022 10:14

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid sokaklarında yürüdüğü esnada siyahi bir kadınla tokalaşmasının ardından ellerini silkeleyip sildi. Sanchez'in bu hareketi büyük tepki çekerken o anlar kameralara yansıdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkent Madrid'de yaptığı sokak gezisi gündem yarattı. Bölgede halkla bir araya gelen Sanchez sokakta bir süre yürüyüş yaptı.

HEMEN ELLERİNİ SİLDİ

Bu sırada siyahi bir kadınla yüzüne gülerek tokalaşan Başbakan, arkasını döndükten hemen sonra ellerini silkeleyip sildi. O anlar kameralarla da anbean kaydedildi.

TEPKİ ÇEKTİ

Pedro Sanchez'in bu hareketi ise uluslararası toplumda büyük tepkiye neden oldu. Açıklamada bulunan insan hakları savunucuları yapılan bu hareketin ırkçılığı tetikleyecek derece olduğunu ve bu durumun daha büyük sorunlara yol açabileceğini söylediler.

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İspanya, Madrid, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya, İspanya Başbakanı Sanchez'in skandal hareketini konuşuyor! Siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini sildiği anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya, İspanya Başbakanı Sanchez'in skandal hareketini konuşuyor! Siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini sildiği anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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