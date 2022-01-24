Dünya, Komorlar'ın Kamerun maçındaki kaleci tercihini konuşuyor

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelen Komorlar- Kamerun maçında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Komorlar Milli Takımı koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle maçta kalesini sol bek mevkinde görev yapan futbolcusu Chaker Alhadhur'a emanet etti.

12 FUTBOLCU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Kalecilerinden biri sakat, diğer ikisi koronavirüs olan Komorlar'da, Kamerun'a karşı kalede sol bek Chaker Alhadhur görev alıyor. Toplamda 12 futbolcusu koronavirüse yakalanan takımda, teknik direktörda yedek kulübesindeki yerini alamayacak.