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Dünya, Komorlar'ın Kamerun maçındaki kaleci tercihini konuşuyor - Son Dakika

Dünya, Komorlar'ın Kamerun maçındaki kaleci tercihini konuşuyor

24.01.2022 22:15
Dünya, Komorlar'ın Kamerun maçındaki kaleci tercihini konuşuyor

Tarihinde ilk kez katıldığı Afrika Uluslar Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak son 16 turuna yükselen Komorlar, Kamerun'la oynayacağı maçta kaleyi sol bekine emanet etti. Kalecilerinden biri sakat, diğer ikisi koronavirüs olan Komorlar'da kritik maçta kaleyi sol bek Chaker Alhadhur koruyacak.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelen Komorlar- Kamerun maçında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Komorlar Milli Takımı koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle maçta kalesini sol bek mevkinde görev yapan futbolcusu Chaker Alhadhur'a emanet etti.

12 FUTBOLCU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Kalecilerinden biri sakat, diğer ikisi koronavirüs olan Komorlar'da, Kamerun'a karşı kalede sol bek Chaker Alhadhur görev alıyor. Toplamda 12 futbolcusu koronavirüse yakalanan takımda, teknik direktörda yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

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Son Dakika Dünya Dünya, Komorlar'ın Kamerun maçındaki kaleci tercihini konuşuyor - Son Dakika Dünya


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