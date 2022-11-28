İsrailli gazeteci Katar'da yaşadıklarını anlattı: Bizi yolun ortasında bırakan taksici kardeşlerini öldürdüğümüzü ve bizden para almayacağını söyledi - Son Dakika
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İsrailli gazeteci Katar'da yaşadıklarını anlattı: Bizi yolun ortasında bırakan taksici kardeşlerini öldürdüğümüzü ve bizden para almayacağını söyledi

28.11.2022 16:21

Dünya Kupası'nı takip etmeye Katar'a giden İsrailli muhabir Dror Hoffman, "Taksi şoförü bizi yolun ortasında bıraktı. Kardeşlerini öldürdüğümüzü ve bizden para almayacağını söyledi. Daha sonra bir restoranın yanında çekim yaparken restoran sahibi yanımıza gelerek nereli olduğumuzu sordu. İsrailli olduğumuzu öğrenince güvenlik görevlilerini getirip oradan ayrılmamızı ve çektiğimiz görüntüleri silmemizi istedi" şeklinde konuştu.

Dünya Kupası heyecanı devam ederken yaşanan ilginç olaylar şampiyonaya damga vuruyor.

"TAKSİ ŞOFÖRÜ BİZİ YOLUN ORTASINDA BIRAKTI"

İsrailli bir muhabir, ekibiyle birlikte bir taksiden atıldığını ve İsrailli oldukları için Katar'da Dünya Kupası'nı izledikleri bir restorandan ayrılmalarının söylendiğini iddia etti. Muhabir Dror Hoffman yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Taksi şoförü bizi yolun ortasında bıraktı. Kardeşlerini öldürdüğümüzü ve bizden para almayacağını söyledi" dedi

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Muhabir ayrıca "Daha sonra, bir restoranın yanında çekim yaparken restoran sahibi yanımıza gelerek nereli olduğumuzu sordu. İsrailli olduğumuzu öğrenince güvenlik görevlilerini getirip oradan ayrılmamızı ve çektiğimiz görüntüleri silmemizi istedi. Ben buraya futbol konuşmaya geldim. Bu olaylar beni çok üzüyor, kendimi kötü hissediyorum" açıklamalarında bulundu.

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Son Dakika Dünya İsrailli gazeteci Katar'da yaşadıklarını anlattı: Bizi yolun ortasında bırakan taksici kardeşlerini öldürdüğümüzü ve bizden para almayacağını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli gazeteci Katar'da yaşadıklarını anlattı: Bizi yolun ortasında bırakan taksici kardeşlerini öldürdüğümüzü ve bizden para almayacağını söyledi - Son Dakika
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