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Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! - Son Dakika

Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!

07.11.2021 21:32
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!

Bilim insanları, dünyanın sonuna ilişkin araştırmalarını arttırdı. Son yapılan araştırmaya göre dünyanın sonu geldiğinde sadece 5 ülke ayakta kalabilecek. O ülkeler ise Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya. Ayrıca Avustralya'da yer alan Tazmanya eyaleti de ayakta kalacak yerlerden biri. Bilim insanları, bu ülkeleri sıralarken çekincelerini dile getirerek, "Diğer ülkeler de değişimi sağlayabilir" notunu paylaştı.

Dünyanın sonuna ilişkin araştırmalar ve senaryolar, insanlık tarafından merak edilmeye devam ediyor. Bilim insanları da dünyanın sonu geldiğinde nasıl bir tablo olacağını belirlemek için yeni araştırmalara imza atıyor. Son yapılan araştırmadan ise dikkat çeken sonuçlar çıktı.

AYAKTA KALACAK 5 ÜLKE

Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi. Bu ülkeler arasında, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor.

Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke

İLK SIRADA YENİ ZELANDA VAR

Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı.

KÜRESEL ÇÖKÜŞ TEHLİKESİ ARTTI

Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının "tehlikeli bir durumda" olduğunu söyledi. Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, koronavirüsten daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini belirtti.

Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke

ÜRETİM YETENEKLERİ DİKKATE ALINDI

Hangi ülkelerin böyle bir çöküşe karşı daha dirençli olacağını değerlendirmek için ülkeler, nüfusları için gıda yetiştirme, sınırlarını istenmeyen kitlesel göçlerden koruma, elektrik şebekeleri ve bazı üretim yeteneklerine göre sıralandı. Ilıman bölgelerdeki ve çoğunlukla düşük nüfus yoğunluğuna sahip adalar ilk sırayı aldı.

Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!

Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, England, İzlanda, Teknoloji, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! - Son Dakika Dünya


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