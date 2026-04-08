Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Fırlatışların, iki ülke arasında bu yılın başında sınır ötesinde insansız hava araçları (İHA) uçurulması nedeniyle yaşanan gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore'nin dün de Pyongyang bölgesinden tanımlanamayan bir roket fırlattığı, başarısız olduğu anlaşılan fırlatışın ardından roketin kaybolduğu bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta sınırlarına düşen İHA nedeniyle Güney Kore'yi ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş ve olaydan dolayı üzüntü duyduğunu bildirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da Güney Kore'den gelen bu açıklamayı takdir ettiğini duyurmuştu.

Güney Kore'de savcılık, 3 kişi hakkında Kuzey Kore'ye İHA uçurdukları gerekçesiyle kovuşturma başlatmıştı.