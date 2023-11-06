Trump'tan çarpıcı İran ifşası: Sizi vurmamız lazım ama endişelenmeyin

"Daha önce hiç anlatmadığım bir hikaye." diyerek İran'la yaşadıkları bir olayı ifşa eden eski ABD Başkanı Donald Trump, çarpıcı sözler sarf etti. Görevde olduğu dönemde ABD İHA'sını düşüren İran'ı vurduklarını anlatan Trump, "İranlılar aradılar. 'Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama üsse ulaşmayacaklar' şeklinde garanti verdiler" dedi. İran'ın sözünde durduğunu kaydeden Trump, füzelerin üsse isabet etmediğini belirtti.

DONALD TRUMP'TAN ÇOK KONUŞULACAK "İRAN" İTİRAFI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, çok konuşulacak İran itirafında bulundu. Başkan olduğu dönemde İran'ın ABD İHA'sını düşürdüğünü, kendilerinin de misilleme olarak ABD'yi vurduğunu anlatan Trump, daha sonra Tahran yönetiminden ilginç bir telefon aldıklarını söyledi. İran'ın itibarlarını kurtarmak için ABD üslerine saldıracağını söylediğini belirten Trump ancak füzelerin isabet etmeyeceğin garantisini aldıklarını aktardı.

"İRAN İHA'MIZI DÜŞÜRDÜĞÜNDE ONLARI SERT ŞEKİLDE VURDUK"

Donald Trump, şu ifadeleri kullandı: "Bu daha önce hiç anlatmadığım bir hikaye. İran bir İHA'mızı düşürdüğünde İHA 14 yaşındaydı. Pek değerli değildi. Yakınlarda 39 mühendis ve pilotun bulunduğu büyük bir motorlu uçak vardı. Generallere sordum, 'Arkasındaki uçağı mı düşürdüler? 'Hayır efendim, yapmadılar.' dediler. 'Bu ilginç.' dedim. Ama İran'ı vurmamız gerekiyordu, o yüzden onları çok sert vurduk. Radarlarını ve farklı şeyleri devre dışı bıraktık ve eğer bize karşı gelirlerse onlara asla mümkün olduğunu düşünmedikleri şeyler yapacağımıza dair bir açıklama yaptım.

"İRANLILAR, 'BAŞKA ÇAREMİZ YOK, VURACAĞIZ' DEDİLER"

İranlılar bizi aradılar, 'Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız ama endişelenmeyin, füzeler üsse ulaşamayacak.' diyerek garanti verdiler. Söyledikleri gibi 18 füze atıyorlar, 5'i havada imha oluyor. Diğerleri üssün çevresine düşüyor."