Uluslararası hava kuvvetleri tatbikatı İsrail'de başladı

İsrail ordusundan bir sözcünün yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Kuvvetleri Üssü'nde düzenlenen yıllık tatbikata Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Hindistan ve Yunanistan hava kuvvetlerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre tatbikat, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin'in kullandığı bir F-15 ile onun yanı sıra uçan F-35 hayalet uçağının İsrail versiyonu olan "Adir" jetinin alçak uçuşuyla başladı.

Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz da özel olarak İsrail ve Alman bayraklarına boyanmış bir "Eagle Star" Eurofighter jetiyle onlarla birlikte uçtu.

İsrail ordusu, 12 gün sürecek tatbikatta havadan havaya ve havadan karaya muharebe, ileri satıhtan havaya atılan füze tehditleri ile düşman bölgesinde çeşitli operasyon senaryolarının simüle edileceğini belirtti.

Açıklamada tatbikatın amacı, "Karmaşık harekat senaryolarında, harekat kabiliyetlerini genişletmeye ve artırmaya odaklanarak dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarının entegrasyonu hakkında paylaşımlı öğrenme yoluyla stratejik uluslararası işbirliğini güçlendirmek" olarak tanımlandı.

Açıklamada ayrıca, tatbikatın "çeşitli tehditlere karşı ileri teknoloji kullanarak ortak taktik uçuşlar" gerçekleştirme fırsatı sunduğu da söylendi.