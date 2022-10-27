Şanslı adam lotoda ikinci kez büyük ikramiyeyi tutturdu - Son Dakika
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Şanslı adam lotoda ikinci kez büyük ikramiyeyi tutturdu

27.10.2022 11:50

Kanada'da yaşayan Antoine Beaini, ikinci kez lotoda büyük ikramiye tutturdu. Geçen yıl 1 milyon Kanada doları (Yaklaşık 14 milyon TL) kazanan şanslı adam, 13 ay sonra şansını yeniden denedi ve yine kazandı.

Kanada'da yaşayan Antoine Beaini, 13 ayda ikinci defa lotoda büyük ikramiyeyi kazanarak herkesi şaşırttı.

GEÇEN YIL DA 14 MİLYON TL KAZANMIŞTI

Geçen yıl Maxmillion LOTTO MAXprize oyununda 1 milyon Kanada Doları (Yaklaşık 14 milyon TL) kazanan Beaini, 13 ay sonra yeniden şansını denedi ve yine kazandı.

O kesinlikle dünyanın en şanslı insanı! Lotoda 2. kez büyük ikramiyeyi kazandı

HAYALİNİ BİLE KURAMADIĞI BİR SERVETİN SAHİBİ OLDU

Milton isimli küçük bir kasabada yaşayan adam, bu ay oynadığı lotoda da büyük ikramiyeyi kazandığını görünce gözlerine inanamadı. Şansının bu kadar yaver gitmesi karşısında şaşkın olduğunu söyleyen adam, son piyangoda da 1 milyon Kanada Doları ödül kazanarak daha önce hayalini dahi kuramadığı bir servetin sahibi oldu.

PARAYI AİLESİ İÇİN HARCAYACAK

Haberi alınca "Yine mi?" diye çığlık attığını anlatan Beaini, eşinin de sevinçten ağladığını söyledi. Bu parayı ailesi için harcayacağını belirten adam, "Çocuklarımın rahat etmesini istiyorum" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Bülent Soğukbulak: Bizdeki şans oyunlarını görüyorsunuz devletteyken hak adil denen bişe vardı şimdikiler alanlar ismini bile ağza almak insanın içinden gelmez intikam yemini etmişler milleti soymak için insanlarımızda bir umut diye ne yapsın hepimiz gibi maalesef ne umut ne bişe bırakmadılar kimsede dur bile demiyor bunlara Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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