Dünyaca ünlü avukat, Venezuela Devlet Başkanı Maduro\'yu da savunacak

ABD'nin operasyonuyla New York'a getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun savunma stratejisi netleşti. Maduro, kendisini ABD mahkemelerinde temsil etmesi için WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın özgürlük mücadelesini yürüten dünyaca ünlü hukukçu Barry Pollack ile el sıkıştı.

ASSANGE SAVUNMASIYLA TANINAN İSİM

Barry Pollack, ABD'nin gizli belgelerini sızdırarak tarihin en büyük ifşalarından birine imza atan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı olarak uluslararası kamuoyunda tanınıyor. Pollack'ın bu süreçte Maduro'nun savunmasını üstlenmesi, davaya küresel ölçekte dikkat çekti.

Eski Houston federal savcısı Mark Donnelly ise Maduro'nun eşini temsil edecek.

NEW YORK'TA YARGI SÜRECİ BEKLENİYOR

ABD makamları tarafından "alınan" Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun New York'ta hakim karşısına çıkarılması beklenirken, davanın hem siyasi hem de hukuki boyutlarıyla uluslararası yankı uyandırması öngörülüyor.

BARRY POLLACK KİMDİR? İŞTE MADURO'NUN GÜVENDİĞİ O İSİM

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun New York'taki tarihi davası için seçtiği Barry Pollack, Amerikan hukuk sisteminde "imkansız görülen davaların savunmanı" olarak tanınıyor. Washington D.C. merkezli kıdemli bir ceza avukatı olan Pollack, özellikle ABD hükümetinin "ulusal güvenlik" ve "casusluk" suçlamalarıyla hedef aldığı isimleri savunmasıyla küresel bir şöhrete sahip.

Pollack'ın kariyerindeki en büyük başarı, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın on yıldan fazla süren hukuk mücadelesini yönetmesi oldu. ABD'nin iade taleplerine ve casusluk suçlamalarına karşı yürüttüğü stratejiyle Assange'ın geçtiğimiz yıl serbest kalmasında kilit rol oynadı. Bu süreçte sergilediği "hükümetin yetki aşımı" ve "hukuksuz delil toplama" üzerine kurulu savunma tarzı, Maduro davasında da benzer bir yol izleyeceğinin sinyallerini veriyor.

Amerikan Ceza Savunma Avukatları Koleji (ACDL) üyesi olan Pollack, "Best Lawyers in America" listelerinde defalarca "Yılın Beyaz Yaka Suçlar Avukatı" seçildi. Sadece siyasi davalarda değil, büyük şirketlerin dolandırıcılık davalarında da hükümete karşı aldığı galibiyetlerle biliniyor.