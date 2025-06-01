Rock müziğin efsane gruplarından Guns N' Roses yarın İstanbul'da konser verecekler. ABD'li dünyaca ünlü grup konser öncesi sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşım yaptı.
Grup paylaşımda, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı. Grubun paylaşımı, Minguzzi'nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin üzerine yaptığı öğrenildi.
Arka planda "Knockin' on Heaven's Door" (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısıyla yapılan paylaşımda "Rest in peace" yani "Huzur içinde yat" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Dünyaca ünlü rock grubundan duygusal paylaşım! İstanbul konseri öncesi Minguzzi'yi andılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)