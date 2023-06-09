Dünyada bir ilk! 55 karatlık yakut açık artırmaya çıkarılıyor - Son Dakika
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Dünyada bir ilk! 55 karatlık yakut açık artırmaya çıkarılıyor

Dünyada bir ilk! 55 karatlık yakut açık artırmaya çıkarılıyor

09.06.2023 11:23

Mozambik'te 2022 yılında bulunan ve eşsiz olarak nitelendirilen 55 karatlık Estrela de Fura yakut, bugüne kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük yakut olmaya hazırlanıyor. Yakutun açık artırmada 30 milyon dolara alıcı bulacağı düşünülüyor.

Mozambik'te keşfedilen olağanüstü bir mücevher olan 55.22 karatlık dünyanın en büyük yakutu, 2023 yılının Haziran ayı başlarında müzayedeye çıkacak.

İLK KEZ PİYASAYA ÇIKIYOR

Müzayede uzmanları da bu kalitede ve büyüklükte bir yakutun ilk kez piyasaya çıkacağını belirtiyor. Buna göre 55 karatlık dev yakut, New York'ta açık artırmaya çıkarılacak.

Dünyada bir ilk! 55 karatlık bir yakut açık artırmaya çıkarılıyor

BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Müzayade evi yetkilileri keşfi hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyim olarak nitelendirirken, yakutu bulan firmanın yetkilileri de değerli taşı ellerinde tutmanın bile büyük bir heyecan yarattığını söyledi.

Dünyada bir ilk! 55 karatlık bir yakut açık artırmaya çıkarılıyor

30 MİLYON DOLARA ALICI BULMASI BEKLENİYOR

Yakutun açık artırmada ise 30 milyon dolara alıcılarıyla buluşması bekleniyor.

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Son Dakika Dünya Dünyada bir ilk! 55 karatlık yakut açık artırmaya çıkarılıyor - Son Dakika


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