Dünya anlam verebildiğimiz ve veremediğimiz birçok gelenekle dolu. Bunlar bazen komik, eğlenceli bazense korkunç olabiliyor. Twitter'da paylaşılan bir video korkunç hatta mide bulandıran geleneğe bir örnek.
Twitter'da paylaşılan ve nerede çekildiği bilinmeyen videoda, gelinin gerdek gecesinin ardından, erkek tarafından birkaç kadının ellerine lekeli bezi alarak şarkı söylediği anlar yer alıyor. Mahrem olması gereken anların videoya çekilip sosyal medyada paylaşılması büyük tepkiye neden oldu.
Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen videoya birçok kullanıcı sert tepki gösterdi. Kadının aşağılandığını öne süren kullanıcılar "Geleneğiniz batsın" sözleriyle videoyu çekenleri sert bir şekilde eleştirdi.
Son Dakika › Dünya › Böyle gelenek mi olur? Gerdekten sonra gelinin yanında rezil hareket - Son Dakika