Şaşkınlık yaratan gelenek! Düğünden sonra gerdek için hazırlanan odaya gelinin annesi de giriyor

Dünya genelindeki birçok ülkede düğün ve evlilikle ilgili birbirinden farklı gelenekler uygulanıyor. Bu geleneklerin en sıradışı şekilde uygulandığı kıtaların başında Afrika geliyor. Afrika'daki her ülke kendine göre geleneklerini uygulasa da Afrika'nın genelinde yaygın olan bir gelenek, adeta akıllara durgunluk veriyor.

DÜĞÜNDEN SONRA GELİNE EŞLİK EDİYORLAR

Özellikle Afrika'nın ücra köşelerindeki köylerde uygulanan bir geleneğe göre düğünden sonra gelin ve damadın odasına köyün en yaşlı kadını, gelinin akrabası ya da annesi de giriyor. Bu uygulamanın amacı gelinin veya damadın yanlış bir şey yapmasını önlemek, birbirlerine zarar vermelerine engel olmak. Yaşlı kadınlar, gelin ve damada tecrübeleri hakkında aktarımlarda bulunuyor.

GELENEĞİ REDDEDENLERİN SAYISI ÇOK AZ

Bu gelenek Afrika'da o kadar sık uygulanıyor ki, neredeyse herkes tarafından kabul edilen bir kültür haline gelmiş durumda. Gelin ve damatların büyük bir kısmı bu durumu kabul ediyor. Reddedenlerin sayısı ise oldukça az.