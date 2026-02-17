Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika
Dünya

Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
17.02.2026 16:03
2026 yılına ait ülkelere göre ortalama IQ sıralaması kamuoyuyla paylaşıldı. Çevrim içi test verilerine dayanan ve 1 milyon 212 bin 714 kişinin sonuçlarının analiz edildiği çalışma, dünya genelinde büyük ilgi gördü. Listeye göre zirvede Güney Kore yer alırken, Türkiye'nin hem ülke sıralaması hem de şehir bazlı performansı dikkat çekti.

Uluslararası ölçekte IQ değerlendirmeleri yapan International IQ Test tarafından hazırlanan "Top 100 Countries by Average IQ 2026" raporu, 1 Ocak 2026 tarihinde güncellendi. Analiz, 2025 yılı boyunca aynı Raven tipi (soyut akıl yürütme temelli) testi çözen katılımcıların sonuçlarına dayanıyor. Araştırmaya yalnızca en az 100 katılımcıya sahip ülkeler dahil edildi.

Yetkililer, tüm katılımcıların aynı ölçekte değerlendirildiğini vurgularken; verilerin gönüllülük esasına dayanması nedeniyle sonuçların ülkelerin genel nüfusunu birebir temsil etmediğinin de altını çiziyor. Uzmanlara göre IQ testleri zekânın tüm boyutlarını ölçmekte tek başına yeterli değil; kültürel, eğitsel ve sosyoekonomik faktörler sonuçlar üzerinde belirleyici olabiliyor.

İşte 2026'nın en yüksek ortalama IQ'ya sahip ülkeleri:

Güney Kore – 106.97

Çin – 106.48

Japonya – 106.3

İran – 104.8

Avustralya – 104.45

Rusya – 103.78

Singapur – 103.56

Moğolistan – 102.61

Yeni Zelanda – 102.35

Vietnam – 102.26

İspanya – 102.24

Kıbrıs – 102.12

Kanada – 102.09

Birleşik Krallık – 101.57

Sri Lanka – 101.22

Slovenya – 101.15

Belarus – 101.05

Amerika Birleşik Devletleri – 101.04

Arnavutluk – 101

İsviçre – 100.84

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Araştırmaya göre Türkiye, 97 IQ ortalamasıyla 69'uncu sırada yer aldı. Bu sonuç sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, şehir bazlı sıralama ise ayrı bir dikkat çekti.

2025 raporunda Türkiye'den üç şehir dünya sıralamasında ilk 30'a girmeyi başardı. Özellikle bilişsel başarı, öğrenci yoğunluğu ve kentsel dinamizm kriterleriyle öne çıkan şehirlerin konumları şöyle:

Eskişehir: Yoğun öğrenci nüfusu, kültürel canlılığı ve planlı kentleşme projeleriyle birçok dünya başkentini geride bırakarak listeye 15. sıradan girdi.

Ankara: Akademik birikimi ve kriz anlarında geliştirdiği pratik çözüm üretme kapasitesiyle 19. basamakta yer aldı.

İstanbul: Jeopolitik konumu, kültürel çeşitliliği ve dijital dönüşüm hızı sayesinde dünyanın en zeki 24. şehri olarak öne çıktı.

Uzmanlar, çevrim içi ve gönüllülük esaslı testlerin bilimsel temsiliyet açısından sınırlılıklar taşıyabileceğini bir kez daha hatırlatırken; zekânın yalnızca sayısal bir ortalamayla değerlendirilemeyecek kadar çok boyutlu bir kavram olduğuna dikkat çekiyor.

