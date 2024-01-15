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Dünyanın en zenginlerinin serveti artarken yoksulluk da artıyor - Son Dakika
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Dünyanın en zenginlerinin serveti artarken yoksulluk da artıyor

Oxfam'ın raporuna göre, dünyanın en zengin beş iş insanının serveti 2020'den bu yana yüzde 114 artarken, beş milyar insan ise yoksullaştı. Oxfam, dünyanın ilk trilyonerine on yıl içinde sahip olabileceğini ancak yoksulluğun sona ermesinin 229 yıl daha süreceğini tahmin ediyor. Şirketlerin zenginleşmesi ve vergi kaçırma gibi uygulamaların küresel yoksulluğu artırdığı belirtiliyor.

Dünyanın en zenginlerinin serveti artarken yoksulluk da artıyor
15.01.2024 - 12:07,  Güncelleme: 12:11
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İngiliz sivil toplum kuruluşu Oxfam, Davos Dünya Ekonomik Forumu öncesi yayınlandığı raporda, dünyanın en zengin beş iş insanının servetinin 2020'den bu yana yüzde 114 arttığını, neredeyse 5 milyar insanın ise yoksullaştığını ifade etti. Oxfam'a göre dünya on yıl içinde ilk trilyonerine sahip olacak, ancak yoksulluk 229 yıl daha ortadan kaldırılamayacak.

Davos Dünya Ekonomik Forumu öncesi İngiliz sivil toplum kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin beş iş insanının servetinin 2020'den bu yana yüzde 114 arttığını ve bu doğrultuda beş milyar insanın da yoksullaştığını belirterek, "Oxfam, dünyanın ilk trilyonerine yalnızca on yıl içinde sahip olabileceğini, yoksulluğun sona ermesinin ise iki yüzyıldan fazla zaman alacağını tahmin ediyor. Dünyanın en zengin beş iş insanının servetlerini 2020'den bu yana iki katından fazla artırarak (saatte 14 milyon dolar) 405 milyar dolardan 869 milyar dolara çıkarırken, neredeyse beş milyar insan daha da yoksullaştı. Mevcut eğilimler devam ederse, dünya on yıl içinde ilk trilyonerine sahip olacak, ancak yoksulluk 229 yıl daha ortadan kaldırılamayacak" ifadelerini kullandı.

SON 3 YILDA ZENGİNLİK ARTARKEN, KÜRESEL YOKSULLUK DA ARTTI

Oxfam'ın İcra Direktörü Amitabh Behar, şirketlerin son 3 yılda zenginleşmesinin ve küresel yoksulluğun bu kadar artmasının sebebine ilişkin, "Şirketler, işçileri sıkıştırarak, vergiden kaçarak, devleti özelleştirerek ve iklim çöküşünü teşvik ederek, sonsuz serveti ultra zengin sahiplerine akıtıyor. Ama aynı zamanda gücü aktarıyorlar, demokrasilerimizi ve haklarımızı baltalıyorlar. Hiçbir kurum ya da birey ekonomilerimiz ve yaşamlarımız üzerinde bu kadar güce sahip olmamalı, açık konuşmak gerekirse kimsenin milyar doları olmamalı. Dünya çapında insanlar güvencesiz ve güvensiz işlerde çoğunlukla asgari ücret karşılığında daha fazla ve daha uzun saatler çalışıyor. Yaklaşık 800 milyon işçinin ücretleri enflasyona ayak uydurmakta başarısız oluyor ve son iki yılda 1,5 trilyon dolar kaybettiler; bu, her işçi için yaklaşık bir aylık (25 günlük) ücret kaybına eşdeğerdir" dedi.

Kaynak: DHA
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