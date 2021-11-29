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Dünyanın yakınından geçecek dev gök taşı yaklaşıyor - Son Dakika

Dünyanın yakınından geçecek dev gök taşı yaklaşıyor

29.11.2021 08:56
Dünyanın yakınından geçecek dev gök taşı yaklaşıyor

Bilim insanları, Dünya'nın yakınından geçecek dev göktaşı hakkında bilgileri paylaştı. Çapının 84 ila 190 metre olduğu tahmin edilen dev göktaşının Dünya'ya çarpması durumunda atom bombasını bile gölgede bırakacağı fakat böyle bir tehdidin olmadığı belirtildi.

Bilim insanları, göktaşlarının Dünya'ya çarpma olasılığını artık eskisinden daha ciddi olarak değerlendiriyor. Hatta NASA, olası bir göktaşının Dünya'ya çarpmasını engellemek adına uzaya fırlattığı araç ile tehlikeli bir deneye imza atacak. NASA'nın uzay aracı, Dünya'ya tehdit oluşturan bir göktaşını engellemeye çalışacak. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, göktaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir haber geldi.

ATOM BOMBASINDAN BİLE TEHLİKELİ

Jerusalem Post'un (JP) aktardığına göre uzmanlar, şu anda dünya yörüngesine doğru hızla gelen dev göktaşının çarpması halinde atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma yol açacağını düşünüyor. Ancak 2018 AH adlı göktaşının, 4,5 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla herhangi bir çarpışmanın yaşanması beklenmiyor.

YÖRÜNGESİ DÜNYA İLE KESİŞİYOR

2018 AH yine de Apollo göktaşları listesinde. Bu listedeki göktaşlarınınyörüngesi Dünya'yla kesişiyor ve çarpışma tehlikesi meydana getiriyor.

ÜÇ YIL ÖNCE DE RADARA GİRDİ

Söz konusu göktaşı üç yıl önce de Dünya'nın 296 bin 758 kilometre uzağında bir yolculuk yapmıştı. Bilim insanları o dönemde, sönük olması sebebiyle asteroidin gelişini görmemişti. JP'nin haberinde 2018 AH'in muhtemel çarpışının, Tunguska Olayı diye bilinen asteroit çarpmasına benzeyebileceğini yazdı.

Dünyanın yakınından geçecek dev gök taşı yaklaşıyor

Tragger, Uzay, NASA, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın yakınından geçecek dev gök taşı yaklaşıyor - Son Dakika Dünya


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