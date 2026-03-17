Dünyayı kaosa sürükleyen Trump: Savaşları neredeyse herkesten daha az istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklama sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Trump, "Savaş istemiyorum. Savaşları neredeyse herkesten daha az isteyen biriyim." ifadelerini kullanırken, birçok kişi bu sözleri çelişkili buldu.

SAVAŞ DÜNYAYI BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLEDİ

Trump'ın sözleri özellikle son dönemde ABD'nin Orta Doğu'daki askeri operasyonları ve küresel ekonomik gerilimlerin ardından geldi. Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonları ve bölgedeki çatışmaların küresel enerji piyasasını sarsması, petrol fiyatlarının yükselmesine ve dünya ekonomisinde ciddi belirsizliklere yol açtı.

"DÜNYAYI KRİZE SÜRÜKLEDİ" ELEŞTİRİLERİ

Trump'ın sözleri sosyal medyada kısa sürede viral olurken birçok yorumcu, ABD yönetiminin politikalarının küresel ekonomi üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu savundu. Eleştirmenler, Trump'ın İran'a yönelik askeri hamleleri ve ticaret politikalarının dünya ekonomisinde yeni bir kriz dalgasını tetiklediğini ileri sürdü.

Uzmanlar, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilimin küresel enerji tedarikini tehdit ettiğini ve petrol fiyatlarında keskin artışlara neden olduğunu belirtiyor. Bu durum küresel enflasyon baskısını artırırken birçok ülkede ekonomik belirsizliklerin büyümesine yol açtı.

GENÇ SEÇMENLERDEN TEPKİ

ABD içinde de Trump'a yönelik eleştiriler artıyor. Özellikle genç seçmenler arasında yapılan araştırmalar, İran savaşı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Trump'a olan desteğin ciddi şekilde düştüğünü ortaya koydu. Bazı seçmenler, seçim döneminde verilen "yeni savaşlara girmeme" sözlerinin tutulmadığını savunuyor.

Trump ise yaptığı açıklamalarda ABD'nin savaş istemediğini ve çatışmaların kısa sürede sona erebileceğini savunmaya devam ediyor. Ancak birçok analist, küresel enerji krizi ve askeri gerilimlerin sürmesi halinde dünya ekonomisinde yeni bir durgunluk riskinin ortaya çıkabileceği görüşünde.