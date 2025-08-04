Duran: Aksa'ya Saldırı Çirkin Provokasyon

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır, çirkin bir provokasyondur, Aksa'yı işgal girişimidir" ifadelerini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı İsrailli Bakanların fanatik gruplarla birlikte İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır; çirkin bir provokasyondur, Aksa'yı işgal girişimidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, 'İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.' Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır. Ortak mirasımız, ortak belleğimiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.