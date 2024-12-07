Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar - Son Dakika
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Dünya

Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar

Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad\'ı iki yönden sıkıştırdılar

Suriye'de muhaliflerin hızlı ilerleyişi sürüyor. Kritik kent Humus'un ardından muhalifler, 2011 ayaklanmasının doğum yeri Dera'da da kontrolü ele geçirdi. Sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgede Dürziler'in muhalif saflarına katıldığı bildirildi. Dürziler'in katılımının ardından HTŞ'nin başını çektiği muhalifler rejim güçleriyle kuzey ve güney olmak üzere iki yönde savaşmaya devam ediyor.

07.12.2024 09:06
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Dünyanın gözü Suriye'deki gelişmelerde. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhaliflerin 27 Kasım'da başlayan hareketi tüm şiddetiyle devam ediyor. Bölgeden sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken, Dürziler'in muhalif saflarına katıldığı bildirildi. Ele geçirilen Dera'ya komşu olan güneydeki Süveyda şehrinde savaşan Dürziler, ülkenin güneyinde Esad rejimine karşı muhaliflere destek veriyor.

ESAD REJİMİNE KARŞI GÜNEYDEN SALDIRI

CNN International'a açıklamalarda bulunan yerel bir grup, Suriye'nin Dürzi dini azınlığından savaşçıların ülkenin güneyinde Esad rejimine karşı mücadeleye katıldığını söyledi. Dürziler, muhaliflerin cuma günü daha önce hükümet karşıtı yeni bir isyan başlattığı Dera vilayetine komşu olan güneydeki Süveyda şehrinde savaşıyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Savaş ve Çatışma, Kuzey Ve Güney, Beşşar Esed, Politika, Suriye, Dünya, Dera, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • metin kal:
    işine gelene terör örgütü deyip gelmeyene muhalif kılıfı uyduran iki yüzlüler. terör örgütü terör örgütüdür bitti destek verdiğiniz zaman o terörist olmaktan çıkmıyor sizde terör destekleyicisi ve terör sevicisi olmaktan çıkmıyorsunuz. 21 30 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    İSRAİL SURİYEDEKİ KÜRTLERE KİMLİK VERİP DEVLET KURACAK DEVLET BOHÇALININ ÇARESİ YETERSİZ 7 32 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Devlet bohçacı daha düne kadar imralı canisi diye hitap ediyordun ne oldu da u dönüşü yapyın hala mhp bu molozdan medet umar Alparslan Türkeş sağ olsaydı seni ne yapardı 12 14 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    Wayy dürzüler… 18 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    TÜRKİYEDE EYİT DONAT KAMPINDA YETİŞENLER KİMİ VURUYOR 4 11 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    İşbirlikçi Medya, hepimizi İlahi hesap defterine kaydediyoruz ve mahşer guit hepimiz ile karşılaşacağız! ALLAH in huzurunda bu yaptıklarınızdan sizi kimse kuetaramayacak!? Kimse kuetaramayacAK!¿ 7 1 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    vay dürzüler 6 0 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Ey! İşbirlikçi Medya,hepinizi mahşer günü ALLAH 'a münacat ile şikayet edip, düşmanlarıyla isbirligi yapan herkesi dava edeceğiz! 2 0 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Allah'ın davasını yıkan herkesle mahşer günü karşılaşacağız ve İmtahan âleminde davasını, şerefini onurunu şeytana ve şeytanin çocuklarına satan herkesi ALLAH'a Münacat ile Dava edeceğiz! Şimdi belirlenen vakte kadar serbestsiniz.. Haydin yalan haberlerinize, satılmış gündeminize geri dönün. 0 0 Yanıtla
  • Murat Sayan:
    Ne uğrunaydı bunca gözyaşı kan zulüm kahrolsun sonun Esad baban ne yaptı ki sen ne yapacaksın.. 0 0 Yanıtla
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