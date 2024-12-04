E.Coli Salgını Sonlandı: CDC\'den Açıklama

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ünlü bir fast food markasının restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi salgınının sona erdiğini duyurdu.

CDC, hamburgerlerde kullanılan dilimlenmiş soğanlarda tespit edilen ve 14 eyalete 104 kişiye bulaşan koli basili salgının sona erdiğini açıkladı. CDC'ye göre, 1 ila 88 yaş arasındaki insanlar salgından etkilendi. En fazla vakanın görüldüğü eyalet, en az 30 kişinin hastalandığı Colorado oldu. Yapılan açıklamada, "Fast food markası artık geri çağrılan soğanları servis etmiyor ve bu salgınla ilgili devam eden bir gıda güvenliği endişesi görünmüyor" denildi.