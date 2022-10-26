Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras'tan isyan: Hükümeti eleştiriyorum diye Türkiye yanlısı sanıyorlar

Partisi de arkasında durmadı! Mahir Ünal'a bir tepki de AK Parti'den

Türkiye ve Yunanistan arasında süregelen gerginlik, zaman zaman tarafların açıklamalarıyla had safhaya ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışının deprem etkisi yarattığı Yunanistan'da, muhalefet ve hükümet arasında da kazan kaynıyor.

"OLACAK ŞEY DEĞİL"

Yunanistan'da Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras'ın hükümete karşı eleştirileri sürüyor. Çipras, son olarak yaptığı eleştiriler sebebiyle Türkiye yanlısı olmakla suçlandığını söyledi. Çipras ayrıca Türk-Yunan ilişkilerindeki söylem gerginliğinin endişe verici olduğunu ifade etti. Türkiye'nin hem Avrupa hem de ABD için dikkate alınması gereken önemli bölgesel bir güç olduğunu dile getiren Çipras, "Ne zaman (hükümete) eleştiri yapsak, bizi Türkiye yanlısı olarak suçlamaları olacak şey değil." dedi.

MİÇOTAKİS'İN SİLAHLANMA POLİTİKASINA KARŞI

SYRIZA'nın 2021'de hükümetten, Türkiye-Yunanistan anlaşmazlıklarını Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde olumlu bir gündemle bağdaştırmasını ve Türkiye'nin Gümrük Birliği müzakerelerinin, ikili anlaşmazlıkta Uluslararası Adalet Divanına gitme koşuluyla ilişkilendirilmesini istediğini anlatan Çipras, bu fırsatın kaçırıldığını savundu.

Çipras, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in silahlanmaya ağırlık veren bir politika izlemesini doğru bulmadığını belirterek, "Bu (çözümün) sadece bir bölümü ancak sorunu çözmüyor." diye konuştu.