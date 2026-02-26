Ekonomik kriz nedeniyle başbakanlık yaptığı ülkeyi terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekonomik kriz nedeniyle başbakanlık yaptığı ülkeyi terk etti

Ekonomik kriz nedeniyle başbakanlık yaptığı ülkeyi terk etti
26.02.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2017-2023 yılları arasında Yeni Zelanda Başbakanlığı yapan Jacinda Ardern'in eşi Clarke Gayford ve kızları Neve ile birlikte Sidney'e taşındığı doğrulandı; son dönemde ekonomik sıkıntılar ve artan göç nedeniyle Avustralya'ya yönelen Yeni Zelandalıların sayısı yükselirken, Ardern'in bu kararı ülkede siyasi ve sembolik bir tartışma başlattı.

Yeni Zelanda'nın modern tarihindeki en dikkat çekici siyasi figürlerden biri olan eski Başbakan Jacinda Ardern'in, görevinden ayrılmasının ardından komşu ülke Avustralya'ya taşındığı resmen doğrulandı.

2017-2023 yılları arasında Yeni Zelanda'nın 40. Başbakanı olarak görev yapan Ardern'in, ailesiyle birlikte Sidney'de yeni bir hayat kurduğu ortaya çıktı. Son günlerde Ardern ve eşi Clarke Gayford'un, 7 yaşındaki kızları Neve ile birlikte Sidney'in sahil kesiminde gayrimenkul incelediğine dair haberler Avustralya basınında geniş yer bulmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ardern'in sözcüsü, iddiaları doğrulayarak "Şu an Avustralya'da yaşıyorlar. Bir süredir iki ülke arasında seyahat ediyorlardı ancak artık orada çalışıyor ve yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

YENİ ZELANDA'DA GÖÇ TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Ardern'in taşınma kararı, Yeni Zelanda kamuoyunda siyasi ve ekonomik tartışmaları da beraberinde getirdi. Ülke son yıllarda zayıflayan ekonomik göstergeler, artan işsizlik oranları ve yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Resmi verilere göre ülkeden ayrılan Yeni Zelandalıların yüzde 60'ından fazlası, daha yüksek maaş ve geniş iş olanakları sunduğu gerekçesiyle Avustralya'yı tercih ediyor. Bu tablo, Ardern'in kararının sembolik anlamını daha da güçlendirdi.

Eleştirmenler, altı yıl boyunca ülkeyi yöneten bir liderin, vatandaşlarının ekonomik gerekçelerle tercih ettiği göç rotasını izlemesini "manidar" olarak yorumladı. Destekçileri ise Ardern'in aktif siyaseti bırakmasının ardından özel hayatını dilediği yerde kurma hakkına sahip olduğunu savundu.

37 YAŞINDA BAŞBAKAN OLMUŞTU

Jacinda Ardern, 37 yaşında göreve gelerek "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı. Görev süresi boyunca Christchurch'teki cami saldırısı ve küresel Kovid-19 pandemisi gibi kritik krizlerde izlediği liderlik tarzıyla uluslararası alanda geniş takdir toplamıştı.

2023 yılının başında yaptığı açıklamada "artık yeterli enerjisinin kalmadığını" belirterek sürpriz bir kararla görevinden ayrılan Ardern, istifasının ardından kamuoyunda daha düşük profilli bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Avustralya'ya yerleşme kararıyla birlikte Ardern'in siyaset sonrası dönemdeki yeni hayatı da resmiyet kazanmış oldu.

Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ekonomik kriz nedeniyle başbakanlık yaptığı ülkeyi terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Demirci Mehmet Demirci:
    memleket ne hale geldi ya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:11
İngiltere’den video çekip Türkiye’de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:18:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Ekonomik kriz nedeniyle başbakanlık yaptığı ülkeyi terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.