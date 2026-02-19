Ekonomik kriz nedeniyle vekillerin emekli maaşını kaldırdılar - Son Dakika
Ekonomik kriz nedeniyle vekillerin emekli maaşını kaldırdılar

19.02.2026 07:25
Sri Lanka parlamentosu, ülkenin derin ekonomik kriziyle mücadele kapsamında milletvekili emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısını büyük çoğunlukla kabul etti; yasayla mevcut ve gelecekteki ödemeler durdurulacak ve karar, siyasi ayrıcalıkların azaltılması ile kamu harcamalarının kontrolü adına atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle mücadele ederken parlamentoda dikkat çeken bir karara imza attı. Ülke, milletvekillerine sağlanan emekli maaşlarının tamamen kaldırılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

PARLAMENTO ÇOĞUNLUĞUYLA KABUL ETTİ

Sri Lanka parlamentosunda, ülkenin mali sıkıntılarıyla mücadele kapsamında sunulan yasa tasarısı 225 üyeli mecliste 154 "evet" oyuyla kabul edildi; yalnızca iki milletvekili karşı oy kullandı ve geri kalanlar oylamaya katılmadı. Yeni yasa ile milletvekillerinin emekli maaşı uygulamasına son verilirken, hâlihazırda bu ödeneği alan ya da almaya hak kazanmış kişilere yapılacak ödemeler de durdurulacak.

SEÇİM VAADİ VE KRİZİN ETKİLERİ

Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, 2024'teki seçim kampanyasında milletvekili emekli maaşlarının kaldırılacağını vaat etmişti. Adalet Bakanı Harshana Nanayakkara, tasarıyı sunarken, ülke hâlen ekonomik krizden çıkmaya çalışırken milletvekillerinin emekli maaşı almasının "ahlaki olarak hakları olmadığını" belirtti.

Sri Lanka, 2022'de yaklaşık 83 milyar doları aşan borç yüküyle temerrüde düşmüş, gıda, yakıt ve ilaç kıtlığı gibi sorunlarla karşılaşmıştı. Bu kriz, halkta siyasi ayrıcalıklara yönelik tepkileri artırmıştı ve milletvekili emekli maaşlarının kaldırılması kararı da bu çerçevede değerlendiriliyor. Ülke daha sonra Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2,9 milyar dolarlık bir kurtarma paketi anlaşması yaparak reform sürecine girdi.

SİYASİ VE TOPLUMSAL TEPKİLER

Karar, hem hükümetin krize karşı somut adımlar attığına dair bir gösterge olarak algılanıyor hem de kamu harcamalarının azaltılması ve siyasi ayrıcalıkların sınırlandırılması amacıyla sembolik bir reform olarak değerlendiriliyor. Milletvekili emekli maaşlarının kaldırılması, halkın ekonomik yükünün daha adil paylaşılması yönünde atılan bir adım olarak sunuluyor.

