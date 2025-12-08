Ekvador\'da cezaevinde çatışma: 9 ölü

EKVADOR'un Machala kentinde bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti.
Ekvador'un El Oro eyaletine bağlı Machala kentindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında çatışma çıktığı bildirildi. Yetkililer, olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Aynı cezaevinde 10 Kasım'da mahkumlar arasında çatışma çıkmış ve 31 kişi hayatını kaybetmişti.
