Ekvador\'da iki cezaevinde çıkan kavgada 8 mahkum öldü, 10 kişi yaralandı

EKVADOR'da iki ayrı cezaevinde çıkan kavgalarda 8 mahkum hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Ekvador Ulusal Cezaevi İdaresi (SNAI) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Cotopaxi ve Pichincha eyaletlerindeki ceza infaz kurumlarında iki ayrı kavga çıktığı belirtildi. Açıklamada, Latacunga kentindeki Cotopaxi 1 No'lu Cezaevi'nde 4, başkent Quito'daki 'El Inca' olarak bilinen Pichincha 1 No'lu Geçici Tutuklama Merkezi'nde 4 olmak üzere toplam 8 mahkumun yaşamını yitirdiği bildirildi. Çıkan kavgalarda yaralanan 10 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kavgalara karıştığı belirlenen mahkumların kimliklerinin tespit edildiği ve Santa Elena eyaletindeki 'El Encuentro' yüksek güvenlikli cezaevine sevk edilecekleri ifade edildi. Polis ve Silahlı Kuvvetlerden oluşan Güvenlik Blokunun, düzeni korumak adına cezaevlerindeki güvenlik protokollerini ve operasyonlarını sürdürdüğü aktarıldı.