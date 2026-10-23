Ekvador'da iki cezaevinde çıkan kavgada 8 mahkum öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ekvador'da iki cezaevinde çıkan kavgada 8 mahkum öldü, 10 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekvador\'da iki cezaevinde çıkan kavgada 8 mahkum öldü, 10 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekvador'un Cotopaxi ve Pichincha eyaletlerindeki iki ayrı cezaevinde çıkan kavgalarda 8 mahkum hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken kavgalara karışan mahkumlar Santa Elena'daki yüksek güvenlikli cezaevine sevk edilecek.

EKVADOR'da iki ayrı cezaevinde çıkan kavgalarda 8 mahkum hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Ekvador Ulusal Cezaevi İdaresi (SNAI) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Cotopaxi ve Pichincha eyaletlerindeki ceza infaz kurumlarında iki ayrı kavga çıktığı belirtildi. Açıklamada, Latacunga kentindeki Cotopaxi 1 No'lu Cezaevi'nde 4, başkent Quito'daki 'El Inca' olarak bilinen Pichincha 1 No'lu Geçici Tutuklama Merkezi'nde 4 olmak üzere toplam 8 mahkumun yaşamını yitirdiği bildirildi. Çıkan kavgalarda yaralanan 10 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kavgalara karıştığı belirlenen mahkumların kimliklerinin tespit edildiği ve Santa Elena eyaletindeki 'El Encuentro' yüksek güvenlikli cezaevine sevk edilecekleri ifade edildi. Polis ve Silahlı Kuvvetlerden oluşan Güvenlik Blokunun, düzeni korumak adına cezaevlerindeki güvenlik protokollerini ve operasyonlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA
YaralanmaGüvenlikMahkumMahkumGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 3 ölü, 5 yaralı Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı
13:45
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:18
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
13:06
Yasak aşkta beklenmedik karşılaşma Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı, ortalık karıştı
Yasak aşkta beklenmedik karşılaşma! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı, ortalık karıştı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 13:47:18. #7.12#
SON DAKİKA: Ekvador'da iki cezaevinde çıkan kavgada 8 mahkum öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei