Ekvador'da Muz Sandıklarında 6,23 Ton Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ekvador'da Muz Sandıklarında 6,23 Ton Kokain Ele Geçirildi

Latin Amerika ülkelerinden Ekvador'da narkotik köpekleri muz dolu sandıklara saklanmış halde 6,23 ton kokain ele geçirildi. Kokainin piyasa değeri 224 milyon dolar olarak açıklandı. Beş kişi gözaltına alındı.

16.07.2024 21:53
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Latin Amerika ülkelerinden Ekvador’da narkotik köpekleri muz dolu sandıklara saklanmış halde 6,23 ton kokain ele geçirdi.

Polis, köpeklerin verdiği işaret üzerine 5.630 paketteki kokainin bulunduğunu ve Almanya’ya gitmek üzere hazırlanan kokainin piyasa değerinin 224 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Başsavcılık, yüklü miktardaki kokainin bulunmasının ardından beş kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Polis, kokainin ülkenin en büyük kenti Guayaquil’in güneybatısındaki Posorja derin su limanındaki bir konteynerlerde bulunduğunu bildirdi.

Uyuşturucuyla bağlantılı olarak gözaltına alınanlardan birinin, savcıların denetleme sırasında polisle birlikte olduğunu ve diğer dört zanlının da ismini verdiğini söylediği, yükten sorumlu ihracat şirketinin temsilcisi olduğunu belirtti.

Kokain paketleri, ihraç için hazırlanan muz sandıklarının içine saklanmış halde bulundu.

Gözaltına alınanlar arasında, kokainin sandıklara yerleştirildiği muz çiftliğinin sahibi ve konteyneri limana götüren şoförün de yer aldığı kaydedildi.

Ekvador komşu Kolombiya ve Peru’da üretilen kokainin çeteler tarafından Avrupa ve ABD’ye gönderildiği başlıca transit ülkelerinden biri haline geldi.

Ekvador makamları geçen yıl çoğunluğu kokain olan 200 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdi. 2023’te sadece Kolombiya ve ABD’de daha fazla uyuşturucu bulundu.

Ülkedeki çetelerin faaliyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Daniel Noboa olağanüstü hal ilan etti ve çetelerle mücadele için onbinlerce polis ve asker görevlendirdi.

Ocak ayında bir domuz çiftliğinde gömülü halde 22 ton kokain bulunmuştu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ekvador'da Muz Sandıklarında 6,23 Ton Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekvador'da Muz Sandıklarında 6,23 Ton Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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