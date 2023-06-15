Ekvador'da Pilot, Uçağa Çarpan Dev Kartalın Kokpite Girmesine Rağmen Soğukkanlılığını Korudu - Son Dakika
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Ekvador'da Pilot, Uçağa Çarpan Dev Kartalın Kokpite Girmesine Rağmen Soğukkanlılığını Korudu

15.06.2023 12:50

Ekvador'da bir pilot, dev bir kartalın uçak camından kokpite girip kendisini kanlar içinde bırakmasına rağmen soğukkanlılığını korudu. Pilot, yaşadığı kazaya rağmen eğitim amaçlı yapılan uçuşunu planlandığı gibi tamamladıktan sonra iniş yaptı. Havacılık otoriteleri henüz uçağın olay anındaki yüksekliğini veya hangi rotayı izlediğini belirleyemedi. Dev kuşun çarpışmanın ardından birkaç dakika içinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Ekvador'da bir pilot, dev bir kartalın uçak camından kokpite girip kendisini kanlar içinde bırakmasına rağmen soğukkanlılığını korudu.

Uçağa çarpan kartal camdan kokpite girmesine rağmen pilot soğukkanlılığını korudu

Ariel Valiente adlı filo liderinin videosu, uçağın kaptanıVinces, Los Ríos Bölgesi'nde başına gelen korkunç olayı videosunu çekip paylaştı.

Görüntüler, ağır yaralı kuşun pilotun üzerinde asılı kaldığını, pilotun yüzünün ve üniformasının kanla kaplandığını fakat uçağı sakin bir şekilde yönetmeye devam ettiğini gösteriyor. Pilot Vinces, yaşadığı kazaya rağmen eğitim amaçlı yapılan uçuşunu planlandığı gibi tamamladıktan sonra iniş yaptı.

Uçağa çarpan kartal camdan kokpite girmesine rağmen pilot soğukkanlılığını korudu

Havacılık otoriteleri henüz uçağın olay anındaki yüksekliğini veya hangi rotayı izlediğini belirleyemedi. Dev kuşun çarpışmanın ardından birkaç dakika içinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Nisan ayında, bir yolcu uçağı pilotunun, bir kuşun motorlarından birine çarpması sonucunda acil iniş yapmak zorunda kaldığı bir olay yaşandı.

Uçağa çarpan kartal camdan kokpite girmesine rağmen pilot soğukkanlılığını korudu

Bu olay, Kolombiya'nın San Andrés Adası'ndan Bogotá'ya seyahat eden Avianca havayolu şirketinin AV9377 seferi sırasında gerçekleşti.

Görüntüler, uçağın kalkışından hemen sonra motorlardan birinden alevler çıktığını gösteriyordu.

Uçak, Karayip Denizi'nde Nikaragua kıyılarına yakın ancak Kolombiya'ya ait olan San Andrés'teki Gustavo Rojas Pinilla Uluslararası Havaalanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

Airbus A 320-214 model uçak, başarılı bir acil iniş gerçekleştirdi.

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