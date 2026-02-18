Türkiye\'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye\'de DEAŞ\'lı teröristler kamptan kaçtı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de binlerce DEAŞ'lı terörist ile ailelerinin tutulduğu El Hol kampından toplu kaçışlar olduğu Şam yetkilileri tarafından da doğrulandı.

"YÜZLERCE DEAŞ'LI AİLE KAÇTI"

Suudi Arabistan'da yayın yapan Al Arabiya'ya konuşan Suriyeli yetkili, kaçışlar nedeniyle YPG/SDG terör örgütünü suçladı. Aynı yetkili El Hol'dan, YPG'nin çekilmesiyle geçen 10 saatlik sürede "yüzlerce ailenin" kaçtığını doğruladı. YPG'lilerin kontrolündeki cezaevlerinden toplam ne kadar DEAŞ militanının kaçtığı bilinmiyor.

YPG/SDG, EL HOL KAMPINDAN ÇEKİLDİ

SDG, 20 Ocak sabah saatlerinde kontrollerindeki El Hol Kampı çevresinde Suriye ordusuyla çatışmalar yaşandığını duyurmuştu. Bu açıklamayı izleyen saatlerde SDG, kamptan çekildiklerini açıkladı.

ABD, DEAŞ'LILARI IRAK'A TRANSFER EDİYOR

ABD, 21 Ocak'tan itibaren binlerce "tehlikeli" DEAŞ terör örgütü mensubunun Haseke'den Irak'a götürüldüğünü duyurmaya başladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) 13 Şubat 2026 tarihinde 5.700'den fazla erkek DEAŞ'lı teröristin Irak makamlarına transferini tamamladığını duyurdu.

EL HOL, SURİYE'DE DEAŞ'LILARIN TUTULDUĞU EN BÜYÜK KAMPTI

Haseke'nin çöllük alanındaki El Hol, DEAŞ'lı terörist ve ailelerinin barındığı Suriye topraklarındaki en büyük kamptı. Tesis, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 40 farklı uyruktan 24.000 kişiye ev sahipliği yapıyordu. Bunların arasında 6.000'den fazla yabancı olduğu düşünülüyordu.

Suriyeli yetkililer "insanlık dışı şartlar" nedeniyle bu kampların tamamen kapatılmaya başladıklarını duyurdu. Yeni belirlenen barınma yerlerinden biri olan Halep kırsalındaki Akburhan konteyner kentine 17 Şubat'ta yüzlerce kişi götürüldü. Türk firmaların yaptığı bu konteyner kentte 6.000 kadar kişinin barınabildiği ifade ediliyor.

ABD ORDUSU, SURİYE'DE DEAŞ HEDEFLERİNİ VURUYOR

ABD ordusu Şubat ayı içinde Suriye'deki 30'dan fazla DEAŞ hedefine saldırdığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) açıklamasında, Amerikan güçlerinin "terörist şebekenin kalıntılarına yönelik amansız askeri baskıyı sürdürmek için Suriye'de 30'dan fazla DEAŞ hedefine karşı 10 saldırı düzenlediği" belirtildi.

Açıklamada, 3 Şubat ile 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen hava saldırılarının DEAŞ'ın "altyapı ve silah depolama hedeflerini" vurduğu ifade edildi.