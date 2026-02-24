El Mencho'nun Ölümü: Meksika'da Şiddet Patlak Verdi - Son Dakika
El Mencho'nun Ölümü: Meksika'da Şiddet Patlak Verdi

El Mencho\'nun Ölümü: Meksika\'da Şiddet Patlak Verdi
24.02.2026 09:39
El Mencho'nun öldürülmesinin ardından Meksika'da 55 kişi hayatını kaybetti, 16 eyalette şiddet olayları yaşandı.

MEKSİKA'da Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 55 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri (CJNG) El Mencho'nun öldürülmesinin ardından 16 eyalette şiddet olaylarının meydana geldiğini bildirdi. CJNG'nin saldırıları sonucu 25 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Harfuch, operasyonlarda 30 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Harfuch ayrıca 11 eyalette 85 kara yolunda kapatma eylemi gerçekleştirildiğini, ancak güvenlik güçlerinin çalışmaları sayesinde ana arterlerde ulaşımın tamamen normale döndüğünü kaydetti.

Öte yandan, ordunun düzenlediği operasyon sonucu öldürülen El Mencho'nun cesedinin, Federal Cumhuriyet Savcılığı'na (FGR) ait hangardan yoğun güvenlik önlemleri altında Meksiko'daki adli tıp kurumuna sevk edildiği açıklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya El Mencho'nun Ölümü: Meksika'da Şiddet Patlak Verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: El Mencho'nun Ölümü: Meksika'da Şiddet Patlak Verdi - Son Dakika
