El-Sayed, Michigan'da Ön Seçimi Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

El-Sayed, Michigan'da Ön Seçimi Kazandı

El-Sayed, Michigan\'da Ön Seçimi Kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır kökenli Abdul El-Sayed, Demokrat Parti ön seçiminde Haley Stevens'ı mağlup etti.

(ANKARA) - Mısır kökenli Amerikalı doktor Abdul El-Sayed, Michigan'daki Demokrat Parti Senato ön seçiminde, İsrail yanlısı lobi AIPAC'ın desteklediği Haley Stevens'ı mağlup etti. İsrail'e askeri yardımın durdurulmasının yanı sıra kamusal sağlık sigortası ve seçim finansmanı reformunu savunan El-Sayed, kasımda Cumhuriyetçi Mike Rogers ile yarışacak.

Hekim ve halk sağlığı uzmanı Abdul El-Sayed, dünden beri başa baş devam eden ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen Demokrat Parti Senato ön seçimini kazandı. El-Sayed, Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'ın kendisini arayarak yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı.

Mısır göçmeni bir ailenin çocuğu olan El-Sayed, kasımda seçilmesi halinde ABD Senatosuna giren ilk Müslüman olacak.

ADAYLAR İSRAİL POLİTİKASINDA AYRIŞTI

El-Sayed, seçim kampanyasında İsrail'e yönelik ABD askeri yardımının durdurulmasını ve evrensel kamu sağlık sigortası sistemini savundu. Bu tutumunu 7 Temmuz'daki Demokrat Parti ön seçim tartışmasında da yineleyen El-Sayed, "İnsan hakları ihlalleri, soykırım ve apartheid uygulayan bir ülkeye silah satmaya devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti'nin merkez kanadında yer alan Stevens ise ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerin ve İsrail'e verilen desteğin sürdürülmesini savundu. İsrail yanlısı Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi AIPAC ve bağlantılı gruplar, Stevens'ın lehine seçim faaliyetlerine yaklaşık 30 milyon dolar harcadı. AIPAC'ın tek bir seçim yarışı için yaptığı en yüksek harcama olan bu tutar, kampanyanın öne çıkan tartışma başlıklarından biri oldu.

El-Sayed, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın öncülük ettiği Demokrat Parti içindeki ilerici kanada yakın bir program savunuyor. Programında tüm yurttaşları kapsayan kamusal sağlık sigortası sistemi ve sosyal güvenlik programlarının korunması ile temel yaşam maliyetlerinin düşürülmesi yer alıyor. El-Sayed ayrıca milyarderlerden daha fazla vergi alınmasını ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin kaldırılmasını destekliyor.

TRUMP'TAN EL-SAYED'E TEPKİ

El-Sayed, kasım seçiminde Cumhuriyetçi Parti ön seçimine rakipsiz giren eski Kongre üyesi Mike Rogers ile karşılaşacak. Michigan'daki yarış, Demokratların Senatoda çoğunluğu elde etme hedefi açısından kritik seçimlerden biri olarak görülüyor.

ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, El-Sayed'i "komünist ezik" olarak nitelendirdi ve "Yahudilerden ve İsrail'den nefret ettiğini" ileri sürerek sonucu Cumhuriyetçi Parti açısından "iyi haber" olarak değerlendirdi.

Kaynak: ANKA

Demokrat Parti, Dış Politika, Michigan, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya El-Sayed, Michigan'da Ön Seçimi Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maltepe’de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı
Gaziantep’te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü
Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır Taraftarlar Samandıra’yı adeta yaktı Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam

18:06
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
17:49
Victor Osimhen’i transferde şoke edecek gelişme
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme
17:26
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
16:03
TBMM’deki teklifte kritik detay Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 18:21:18. #7.12#
SON DAKİKA: El-Sayed, Michigan'da Ön Seçimi Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.